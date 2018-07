Un conductor perdió el control de su camioneta, se incrustó contra una casa y murió camino al hospital

Ocurrió esta madrugada entre las calles Ituzaingó y Costanera en Villa San Antonio. Peritos en criminalística trabajaron en el lugar a fin de determinar las mecánicas del siniestro, en tanto en la vivienda se registró únicamente daños materiales. Todavía no fue identificado el conductor.

Un hombre murió esta madrugada luego de estrellarse con su camioneta, una Ford Ranger, contra la pared de una vivienda. El hecho ocurrió pasadas las 4 de la mañana en la calle Ituzaingó y Costanera en Villa San Antonio. Todo indica que el conductor perdió el control de su vehículo y no pudo evitar incrustarse contra la vivienda.



El conductor fue derivado en una ambulancia en código rojo hasta el hospital San Bernardo, donde le realizaron tareas de reanimación, pero luego de unos minutos falleció a causa de un Paro cardiorrespiratorio. “Todavía no podemos establecer si venía alcoholizado o no, eso lo va a establecer la autopsia que se le realizará al conductor”, dijo uno de los peritos que estuvo en el lugar.

Peritos en criminalística trabajaron en el lugar a fin de determinar la mecánica del siniestro, en tanto en la vivienda se registró únicamente daños materiales. Todavía la policía continúa sin establecer la identidad del conductor.