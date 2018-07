Vecinos de Pereyra Rozas protestarán en la Bolivia

Los vecinos del complejo habitacional Pereyra Rozas siguen padeciendo por los problemas que plantean desde que empezaron a construir sus casas, hace más de dos años.

Después de haber luchado afanosamente para que les entreguen el loteo en condiciones para edificar, los vecinos tienen que lidiar con la falta de transporte público y la limpieza de los espacio verdes.

Ante esta situación, decidieron que mañana, a las 11, realizarán una protesta en la avenida Bolivia, incluso advierten que podrían cortar la colectora. Allí expondrán los incumplimientos del Gobierno provincial en cuanto a obras de infraestructura, pese a que los vecinos debieron pagar por las mejoras. Reclamarán también que un colectivo ingrese a ese barrio de la zona norte.

El Centro Vecinal de Pereyra Rozas, ante la falta de acciones del Gobierno, hará el trabajo de enripiado y nivelado de las paradas de los colectivos de la avenida Bolivia.

"Ante la ausencia total de obras del Estado provincial y municipal, nos vemos obligados a invertir nuestro tiempo y dinero en mejorar las condiciones en las que los vecinos del barrio esperan el transporte público. Cabe destacar que los colectivos no entran al barrio por decisión de Saeta, por lo que los vecinos, niños y adultos deben salir a tomar el transporte en zonas aledañas al barrio, cruzando los barriales en los que se transforman nuestros accesos en épocas de lluvia", expresa el comunicado de los vecinos.

Los frentistas están enojados por las constantes negativas de Saeta. "Lo peor de todo es que no sabemos cuáles son las razones, aunque nos las imaginamos, seguro que es problema de dinero. Vamos a volver a las épocas de lluvias, donde nadie puede tomar un colectivo porque no paran. Además, no hay luz por lo que es peligroso. Tampoco construyeron una garita para tomar los colectivos", plantearon los vecinos.

Marcan que una línea de ómnibus puede ingresar y circular por la avenida principal, ya que está pavimentada. "Lo único que no está pavimentado es la entrada al barrio, pero son diez metros, y ese es el tramo que los vecinos se juntarán a arreglar", expresaron los habitantes del loteo.

Otro tema que preocupa es la falta de elementos de seguridad vial. "No hay semáforos en la entrada, y es por eso que hay muchos choques en el acceso al barrio. Como no hay terraplén que te permita tirarte a la banquina, hay que frenar mucho para ingresar al loteo y por esa situación se ha vuelto peligroso. Hace un año nos reunimos con el secretario de Obras Públicas, Jorge Klix, y nos prometió que el ingreso al barrio iba a estar en el presupuesto de este año, pero todavía no pasó nada. Ahora, nos dicen que no hay plata", detallaron los vecinos consultados.

También comentaron que la obra iba a costar aproximadamente dos millones de pesos, y se tenía que construir un puente en el canal que está en el acceso que comunicaría la avenida Bolivia con la avenida Constitución.

La limpieza de los espacios verdes también es un conflicto. Asegura que desde el municipio no se quieren hacer cargo porque argumentan que los terrenos todavía son de la Provincia. "Por ende, la Municipalidad no acepta los espacios verdes, y dicen que siguen perteneciendo a la Provincia, por lo que debería hacerse cargo de la limpieza de esos lugares", expresaron.

