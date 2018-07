Del Potro vs. Gilles Simon: hora, tv y todos los detalles

Otra vez sale a escena el mejor tenista argentino de la actualidad. Juan Martín del Potro enfrentará hoy al francés Gilles Simon, 53° del ranking mundial, en el tercer turno de la cancha número 2, aproximadamente desde las 10.45 (hora argentina) y con televisación de ESPN.

La Torre de Tandil no perdió ningún sets en todo el torneo y avanzó hasta los octavos de final de Wimbledon por cuarta vez en su carrera luego de superar al francés Benoit Paire por 6-4, 7-6 (7-4) y 6-3.

Por su parte, Simon, que llegó a ser número 6 en enero de 2009, venció en la tercera ronda al australiano Matthew Ebden por 6-1, 6-7 (3-7), 6-3 y 7-6 (7-2).

El historial entre Delpo y Simon favorece al argentino por cuatro triunfos a tres, y contempla tres partidos en césped, justamente la superficie en la que se enfrentarán hoy.

El tandilense derrotó a Simon en la tercera ronda de Wimbledon 2011, en los octavos de final de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y en los cuartos de final del ATP 250 de Stuttgart 2016.

En cuartos de final el rival podría ser el número 1 del mundo, el español Rafael Nadal. Para Del Potro este torneo también implica la esperanza de alcanzar una posición inédita en el ranking mundial: gracias a la caída de Zverev en tercera ronda, le alcanzará con meterse en las semifinales para poder llegar al podio de la ATP por primera vez en su carrera.

Por otra parte, Roger Federer y Nadal podrían dar un paso más para repetir su gran final de hace 10 años y Serena Williams para recuperar su corona en el famoso “lunes loco” de Wimbledon.

Federer se medirá al francés Adrian Mannarino, 22° del mundo, Nadal jugará contra el checo Jiri Vesely, 93º del mundo; y Serena Williams (25°) irá por la rusa Evgeniya Rodina (120°).

Los principales partidos

Cancha Central

A las 9

Federer vs. Mannarino

No antes de las 11

S. Williams vs Rodina

No antes de las 12.15

Jiri Vesely vs. Nadal



Cancha 1

A las 9

A.Kerber vs B. Bencic

No antes de las 10.15

G. Monfils vs. Anderson

No antes de las 12.15

Khachanov vs Djokovic



Cancha 2

A las 7.30

K. Pliskova vs Bertens

No antes de las 8.30

K. Nishikori vs E. Gulbis

No antes de las 10.45

Del Potro vs G. Simon

Transmiten ESPN, ESPN2 e ESPN3