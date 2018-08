¡Orgullo salteño! Gastón Brito llevará la antorcha de los Juegos Olímpicos

Gastón Brito, quien tiene 15 años y practica deportes adaptados en silla de ruedas, fue uno de los diez seleccionados de la provincia de Salta para portar la llama, que es el emblema de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se desarrollarán del 6 al 18 de octubre en Buenos Aires.

La antorcha pasará hoy por la capital salteña. El recorrido se iniciará a las 18 en el Monumento a Gemes y finalizará en el Cabildo. Cada relevista portará la llama olímpica en un recorrido de 100 metros. El trayecto que seguirán los elegidos será por paseo Gemes, Juramento y Caseros, hasta la plaza 9 de Julio.

"Siento un gran orgullo, cuando me avisaron que había sido seleccionado para llevar la llama olímpica lloré de la emoción", dijo Gastón a El Tribuno. "La verdad no me esperaba este reconocimiento. Para mí la silla de ruedas no es un impedimiento ni un obstáculo en mi vida. Busco superarme siempre y nada me va a detener. Además de hacer deportes y seguir entrenando y obteniendo logros, quiero ser chef y abogado", dijo con seguridad el adolescente de 15 años, que concurre al colegio Juan Carlos Dávalos de Metán.

En la localidad del sur provincial el pequeño es muy querido y es conocido como el "Niño de Oro", por sus logros deportivos. Se moviliza en una silla de ruedas debido a que no camina porque sufrió una parálisis cerebral.

El adolescente se convirtió en un personaje, es un orgullo salteño y se hizo conocido porque en 2015 ganó dos medallas de oro en los Juegos Nacionales Evita, en Mar del Plata. Una en atletismo adaptado y la otra en lanzamiento de bala.

Una hazaña

El año pasado Gastón logró repetir la hazaña de 2015, en Mar del Plata, pero esta vez en Chaco, en los Juegos Nacionales Evita, donde obtuvo medallas doradas en deportes adaptados de atletismo y lanzamiento de bala. Al llegar a San José de Metán fue recibido como un héroe.

Gastón concurre a la escuela municipal de deportes adaptados denominada "Para vos", que está a cargo de las profesoras Iris López y Mariana Lanocci. En 2016 no pudo participar de las competencias por una enfermedad. "Estoy muy bien y contento actualmente. Estoy entrenando porque en septiembre es la instancia provincial de los Juegos Evita. Luego en noviembre estoy invitado a otra competencia en Ushuaia", adelantó Gastón.

Pero, además, Gastón tiene una hermosa familia, que lo apoya en todos sus desafíos de manera incondicional y con mucho amor. Sus padres son Andrés Brito y Patricia Rojas y tiene una hermana que se llama Gisel. Andrés Brito fue trasplantado de un riñón y estuvo diez años en diálisis, pero unidos lograron superar todas las adversidades.

Todo es alegría en la actualidad para Gastón. El año pasado su familia fue una de las 110 beneficiadas con una casa en un barrio en la zona norte de Metán. Estaban inscriptos desde hace 9 años en el IPV y vivían en una vivienda prestada en el barrio El Crestón.