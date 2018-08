Milito: “Conmebol debería actuar de oficio”

El secretario técnico de Racing, Diego Milito, no tiene dudas que Bruno Zuculini, jugador de River Plate, fue mal incluido en el partido de Octavos de final de la Copa Libertadores.

“No es cuestión de dormirse. El reglamento es claro y la Conmebol debería actuar de oficio. Racing no se durmió para nada. Zuculini debía cumplir la sanción con Flamengo e Independiente Santa Fe, ellos sí tenían la potestad de protestar 24 horas después. A nosotros no nos correspondía y, por eso, la Conmebol debe actuar de oficio”, explicó en declaraciones televisivas a Fox Sports.

“Nos enteramos de esta situación el jueves pasado, llegando a Paraná (para el partido con Patronato): inmediatamente, el club recurrió a Legales para ver qué se podía hacer. Después vino todo esto que ahora está a la luz y aguardamos una respuesta pensando en el partido del miércoles”, agregó.

Finalmente, y después de un recorrido amplio en su carrera por varios clubes importantes del mundo, Milito hizo una crítica general sobre el fútbol sudamericano.

“Es increíble todo esto y debemos empezar a cambiarlo. Estamos a años luz de lo que se pretende, habla y se piensa. Siempre miramos a Europa, a sus grandes competencias, y estos casos muestran lo lejos que estamos. En 2018, no podemos estar hablando de jugadores mal incluidos o no, de si se juega un partido o no, de si nos dan los puntos o no. Es poco serio porque deberíamos estar hablando de fútbol, de un partido muy lindo que se viene entre dos grandes equipos y estamos hablando de esto, de abogados y ver que se debe aplicar el reglamento. De todas maneras, igual podemos pensar en el partido. Queremos jugarlo y ganarlo en la cancha, como debe ser. Pero nos llevaron a un terreno donde los abogados tienen que actuar y los dirigentes deben defender el club”, concluyó.