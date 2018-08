Ginóbili y su lugar en el Olimpo argentino

De algo no quedan dudas: Manu Ginóbili está entre los grandes desde hace tiempo, entre los mejores de la historia del deporte argentino. Por encima, por debajo o simplemente a la misma altura de algún otro deportista que haya tenido este país, será cuestión de quién o quiénes se atrevan a debatirlo subjetivamente.

Pero Manu puede ser el N° 1 sin dudas. Desde hace tiempo se había ganado un lugar en el Olimpo nacional en el que solo se encuentran unos pocos como Diego Maradona, Guillermo Vilas, Juan Manuel Fangio, Carlos Monzón, Luciana Aymar y hasta Roberto De Vicenzo. ¿Y Lionel Messi? Sin dudas que también tiene un espacio ya asignado.

Manu Ginóbili puede superarlos a todos no solo por lo que ha significado a lo largo de sus 23 años de carera, sino por su ejemplar conducta dentro y fuera de una cancha. Los números de Ginóbili hablan por sí solos, al igual que su comportamiento y su carisma, capaz de atrapar hasta aquellos que lejos andan del básquetbol.

Los principales sitios deportivos se conmovieron con la noticia de su retiro en el arranque de semana, el debate se encendió enseguida y las encuestas se multiplicaron (también en el sitio digital de El Tribuno): ¿quién fue realmente el mejor deportista argentino de la historia?

Es poco probable que el país pueda tener otro jugador como él en el baloncesto y es respetado en todos los ámbitos, como la gran figura que es y que fue.

Uno de sus máximos admiradores fue precisamente otro de los genios del deporte nacional: Maradona. El Diego no se quiso quedar afuera de la despedida y le escribió en sus redes sociales lo que la popular piensa: “Sos un orgullo nacional, Manu”.

Diego y Manu se cruzaron pocas veces, pero la primera vez fue especial, en el 2005, en el programa “La noche del 10”. Ginóbili inició aquel diálogo de flores: “Ningún argentino duda en darte un sí, porque te lo debemos”, y Diego respondió: “Si bien vos me decís que yo les di mucho, y te agradezco, yo tengo que decirte que vos agarraste la posta. Que vos sos el representante argentino más grande en el mundo”.

Luciana Aymar, la mejor jugadora del hockey sobre césped femenino de la historia, le dijo vía Twitter: “Imagino lo que habrá sido tomar una decisión tan difícil como esta. Dar más de lo que diste es imposible, enorme como pocos. Respeto, perseverancia y pasión fueron algunos de tus valores más fuertes”.

Gabriela Sabatini, la mejor jugadora de tenis femenino en nuestro país, también le dejó su sentido adiós: “Gracias x haberle dado tanto al básquet y al deporte. Tuve el privilegio de verte jugar, inolvidable Manu. Todo lo mejor para esta nueva etapa! #GraciasManu #OrgulloArgentino”.

El desfile de otras figuras continuó después del triste pero esperado anuncio: a sus excompañeros Carlos Delfino, Andrés “Chapu” Nocioni y Facu Campazzo se sumaron los de otro “palo”, como el exjugador de Los Pumas, Agustín Pichot, el extenista Guillermo Coria y el actual jugador de Juventus Paulo Dybala, entre otros. El fútbol también le rindió tributo a Ginóbili a través de Boca, River y Racing, que le dedicaron palabras a través de sus cuentas oficiales. Y el hastag #GraciasManu” fue precisamente “trending topic” durante la siesta.