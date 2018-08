Salta también disfrutó las genialidades de Manu Ginóbili

Salta no estuvo ajena a la magia de Emanuel Ginóbili. En tres oportunidades visitó nuestra ciudad para disputar torneos que sirvieron de preparación para otros, en todos los casos acompañado por el resto de los integrantes de la Generación Dorada.

Su primera presencia en Salta se dio en 1999 junto al seleccionado que por ese entonces era dirigido por Julio Lamas. Ese equipo se convertiría tres años después en subcampeón del mundo en Indianápolis.

De aquel paso de Manu quedaron recuerdos en varios memoriosos del básquet salteño y un par de ojotas que llegaron a manos de Sergio “Patón” Arévalos, uno de los referentes que tiene la disciplina a nivel local.

“A las ojotas de Manu todavía las tengo guardadas en una bolsita y algunos me dicen que las ponga en un cuadro, pero creo que no quedarían tan bien. Él las dejó y llegaron a mis manos; estas ojotas son fabricadas en Italia y eso significa que son de años antes que entre a la NBA. A pesar de que me andan a mi no las quiero usar, son un gran recuerdo”, expresó el entrenador de más de 30 años de trayectoria.

Ginóbili, junto a Carlos Delfino, Pablo Prigioni y Andrés Nocioni, regresó a Salta doce años después para disputar un par de amistosos en el estadio Delmi que sirvieron de preparación para el Preolímpico que se jugó en 2011 en Mar del Plata. Manu convirtió 11 puntos en la victoria 82 a 56 sobre Paraguay el 6 de agosto y al día siguiente sumó 10 tantos en la goleada 92 a 28 sobre el selección de País Vasco (España).

El Tribuno tuvo la posibilidad de entrevistar en esta estadía en Salta a Ginóbili. Fueron casi diez minutos de una charla que incluyeron varios temas. “Viene en el 99 con la Selección pero la verdad no podría decir que conozco Salta. Mi intención es, y sigue siendo, venir con tiempo y conocer la provincia. Hoy se me hace difícil, pero nuestra idea con mi mujer es venir y pasar un tiempo más acá”, señaló Ginóbili es esa época.

También reveló lo que podría ser su futuro tras anunciar que deja la actividad. “Siempre tuve curiosidad de aprender distintos temas relacionados con lo empresarial. Por la suerte que tuve en mi carrera, tengo la facilidad o posibilidad de saltear muchos pasos y ponerme al frente de una empresa si quiero. Seguramente algo de eso habrá”, contó Manu anticipando un futuro al frente de alguna empresa.

En 2012 se produjo la última visita de Manu Ginóbili a Salta, también para jugar un amistoso; el rival fue Uruguay en el estadio Delmi el 28 de junio y el resultado favoreció a los albicelestes por 86 a 65. Esa noche Manu convirtió 10 puntos; el partido fue preparatorio para los JJOO de Londres.