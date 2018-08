US Open: Serena Williams se rebela contra los códigos de vestimenta en el tenis

El presidente de la Federación Francesa de Tenis (FFT), Bernard Giudicelli no tiene ningún reparo en enfrentarse a Serena Williams (y a quien se le ponga por delante). Ni prohibir el emblemático traje negro de pantera, inspirado en la película de Marvel, Black Panther, que la tenista ha llevado últimamente durante las competiciones. ¿La explicación? Sus problemas de salud después de dar a luz, a los que se ha referido en numerosas ocasiones.

Pero ahora, Williams, que hace unos días presentó su colección cápsula junto a Virgil Abloh, fundador de Off-White, demostró que ella podría ganar vestida como quisiese. Y ya nos lo ha demostrado, porque la tenista, ha batido a la polaca Magda Linette en su primer partido del torneo US Open.

¿Y cómo lo ha hecho? Pues luciendo uno de sus diseños: un vestido con tutú negro, unas deportivas Air Max 97 con la palabra “Queen” impresa en ellas y unas medias de compresión.

EL TRAJE DE LA POLÉMICA

Desde que Williams dio a luz a su hija Alexis Olympia, sufre episodios de coágulos y embolia. Pero eso es algo que Giudicelli no tiene en cuenta. “Tienes que respetar las reglas del juego y el lugar”, dijo sin ruborizarse. Lo que no sabe es que la tenista no tiene pensado tirar la toalla. “Cuando se trata de moda, lo mejor es no repetir 'modelito'”, le respondió con humor Williams.