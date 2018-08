El albo fue más en el clásico del regional juvenil

Gimnasia y Tiro cotizó en alza en el clásico del torneo Regional del NOA, se quedó con el triunfo en dos categorías sobre Central Norte, en el Sub-17 y Sub-19, aunque no pudo sostener la racha y cayó en el duelo de Sub-15, por la decimoprimera fecha del campeonato juvenil.

La primera cosecha del albo fue en el Sub-19. En un duelo muy reñido, el equipo de calle Vicente López se quedó con la victoria por 1 a 0. Sobre el final del partido, Álvaro Cansinos definió el clásico a favor de Gimnasia al marcar el gol del triunfo.

En idéntico horario, pero en el predio de Limache, Central Norte demostró su buen presente en la categoría Sub-15, al conseguir los tres puntos venciendo al local por 3 a 1.

En la primera mitad ambos equipos buscaron la ventaja pero el cuervo rompió el cero por Mauricio Suica. Luego Gimnasia reaccionó y Rolando Martínez marcó la paridad transitoria. En el segundo período Central aprovechó los primeros minutos, nuevamente apareció Suica, goleador del equipo, para convertir el 2 a 1.

Minutos más tarde Emanuel Paz decretó la victoria del cuervo al marcar el 3 a 1 definitivo.

Gimnasia concluyó la fecha con una nueva alegría en el Sub-17, que lo catapultó al segundo lugar, al superar a Central Norte por 2 a 0. Aaron Martínez y Octavio Giménez fueron los autores del buen triunfo que cosechó el albo.

Por otra parte, Juventud Antoniana no tuvo una buena producción en el Fray Honorato ante Central Córdoba de Santiago del Estero. El Sub-15 perdió por 3 a 1 frente a un equipo que domina las posiciones.

Algo similar padeció el santo en el Sub-17, que nada pudo hacer y mordió el polvo con el ferro, único líder en la categoría, al perder por 5 a 2.

Juventud se pudo recuperar en el Sub-19, donde sumó la única victoria al vencer a Central Córdoba por 4 a 2.

Pellegrini, por su parte, la pasó muy mal en Jujuy, donde fue superado en el Sub-17 por Gimnasia y Esgrima, uno de los protagonistas del torneo, por 6 a 0.

Peor fue el castigo que recibió el Sub-19 adoquinero, el lobo jujeño no tuvo piedad y aplastó a la visita por 8 a 1. Con esta victoria Gimnasia ratificó por qué es el dueño absoluto de las posiciones.

El único buen resultado de Pellegrini lo consiguió en el Sub-15, con un empate sin goles.

Las posiciones:

Sub-15

Equipos PJ G E PP GF GC Ptos.

C. Córdoba 10 7 1 2 16 9 22

C. Norte 10 6 1 3 17 12 19

Gimnasia (J) 9 5 3 1 10 3 18

Juventud 10 3 5 2 15 13 14

Ñuñorco (*) 9 4 2 3 11 12 14

Mitre (*) 9 3 1 5 11 13 10

Pellegrini 10 2 3 5 4 20 9

Gimnasia 10 1 4 5 14 11 7

San Martín (T) 9 1 2 6 6 11 5

Sub-17

Equipos PJ G E PP GF GC Ptos.

C.Córdoba 10 8 1 1 26 10 25

Gimnasia 10 7 1 2 16 14 22

Gimnasia (J) 9 6 0 3 29 8 18

C. Norte 10 5 1 4 16 11 16

Pellegrini 10 4 0 6 9 20 12

Mitre (*) 9 3 2 4 14 10 11

San Martín 9 3 1 5 13 10 10

Ñuñorco (*) 9 3 0 6 12 23 9

Juventud 10 1 0 9 8 37 3

Sub-19

Equipos PJ G E PP GF GC Ptos.

Gimnasia (J) 9 7 1 1 23 10 22

Gimnasia 10 4 3 3 14 13 15

C.Córdoba 10 4 3 3 10 12 15

Juventud 10 4 2 4 22 18 14

C. Norte 10 3 3 4 12 14 12

Mitre (*) 9 2 5 2 16 9 11

Pellegrini 10 3 2 5 11 25 11

Ñuñorco (*) 9 3 1 5 11 18 10

San Martín 9 2 2 5 13 13 8

*- Juegan hoy en Santiago.

Libre: San Martín (T).