En medio del escándalo por los cuadernos, Macri recorre Vaca Muerta con el dueño de Techint

El presidente Mauricio Macri visitará el yacimiento Vaca Muerta en la provincia de Neuquén, acompañado por varios ministros y por el gobernador local, Omar Gutiérrez. También participará del recorrido el empresario Paolo Rocca, CEO de Techint, una de las firmas que explota recursos naturales en este lugar.

La presencia de Rocca cobra relevancia dado que la compañía que dirige es una de las involucradas en la causa por las supuestas coimas en la obra pública cometidas durante la gestión kirchnerista, ya que algunos de sus ex directivos aparecen los escritos de Oscar Centeno, antiguo chofer de Roberto Baratta, quien fue el número dos del Ministerio de Planificación.

Durante el fin de semana, la fiscal italiana Donata Costa, que investiga al holding Techint en ese país por supuestas coimas y manejo de dinero en negro, se comunicó con su par argentino Carlos Stornelli para pedir información sobre la investigación del juez federal Claudio Bonadio por los supuestos sobornos pagados por empresarios.

En la "causa de los cuadernos" Héctor Alberto Zabaleta, ex director administrativo de Techint donde trabajó 40 años, es uno de los "arrepentidos" declarado ante el fiscal Stornelli, previo a admitir pagos ilegales a Roberto Baratta, ex número dos del ministro de Planificación de los 12 años del gobierno kirchnerista, Julio De Vido.

Los trabajos en el yacimiento

En Neuquén, Macri observará los trabajos en el yacimiento Fortín de Piedra, de la empresa Tecpetrol, propiedad de Techint, y en la planta de YPF Loma Campana. Luego de la caminata, el jefe de Estado encabezará una reunión de trabajo con representantes de la Mesa Productiva de Vaca Muerta.

Vaca Muerta es la segunda reserva más importante del mundo de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional. Su importancia económica radica en que es la principal formación geológica de shale (un tipo de formación sedimentaria) en Argentina. El desarrollo de la producción de gas es uno a largo plazo, con ciclos de exploración, delineación y producción de años, y de un alto riesgo. En el caso de los desarrollos no convencionales, el ciclo de vida es de unos 35 años, y al menos 5 años de pilotos para delimitar las áreas de formación.

A comienzos de 2017, Macri anunció un plan para impulsar el desarrollo de Vaca Muerta, que incluyó el compromiso de las empresas de invertir u$s 5.000 millones durante el primer año, y un modificaciones en las condiciones laborales de los trabajadores petroleros.

