Tenso final con cargadas y expulsados

Inexplicable e innecesariamente, cuando Enzo Pérez hacía el recorrido hacia el cambio (iba a ser reemplazado por Mora) provocó con gestos y palabras a Ricardo Centurión. “Pisala ahora”, le tiró a la pasada, lo que generó la reacción del jugador de Racing y la hecatombe: Ricardo le empezó a pegar patadas de atrás a Pérez, insultos, manotazos. Estaba incontrolable ante un Pérez que seguía su camino al banco.

Si bien fueron muchos los futbolistas que intentaron frenar a Centurión, el volante estaba sacado. Una vez que las aguas se calmaron, el árbitro expulsó a ambos.



Así, fue Pérez el que peor la sacó porque no podrá estar en la ida de cuartos contra Independiente, y posiblemente, si le dan más de una fecha, tampoco en la revancha.

Enzo Pérez tras el partido se disculpó por la infantil expulsión.

“Con la expulsión embarre todo lo bueno que hice en el partido. Pequé de inexperiencia. Quiero pedir disculpas por que no son acciones dignas de un jugador de River. Pedí disculpas a mis compañeros, al cuerpo técnico y ahora a la gente de Racing. Desde la cancha tenemos que dar el ejemplo” concluyó el volante millonario.

Pérez también habló del próximo rival en la Copa: “Independiente es un rival durísimo. Seguramente será un partido muy complicado, pero tenemos plantel para seguir adelante en la Libertadores”.

La reacción de Enzo no fue un impulso. La bronca viene desde el Mundial, mientras Argentina jugaba contra Islandia, Centurión tuiteó: “Unas ganas de pisarla y encarar”. A Enzo le quedó la espina clavada y se la sacó de la peor manera.

Por su parte, una vez expulsado, Centurión siguió haciendo de las suyas. Cuando se iba de la cancha se hizo una franja en su camiseta en alusión a su pasado por Boca y les recordó el gol que marcó en el 4 a 2 en 2016. Eso hizo que se incrementaran los insultos y reprobaciones hacia Centurión, quien se tuvo que ir escoltado por varios policías.

Coudet se refirió a la expulsión de Centurión tratando de bajar la tónica: “A veces cuando se está ahí adentro es difícil manejar algunas cosas y me parece que obviamente no es correcto lo que hizo y también se equivoca Enzo por como estaba el partido”.