Taxistas le responden a los remiseros con una marcha para el martes próximo

El Sindicato de Peones de Taxis se declaró en estado de alerta y movilización, según lo anunciado en una conferencia de prensa realizada ayer en la sede sindical de Villa Soledad.

La convocatoria se realizó para anunciar una movilización y marcha por las calles de la ciudad para el martes 4 de septiembre, por la mañana.

El malestar y el enojo, en el cónclave tachero, fue evidente con los diputados de la provincia, no tanto con la Autoridad Metropolitana del Transporte y también con el concejal capitalino Ernesto Alvarado.

El jueves último, una contundente medida de fuerza de los remiseros bloqueó el tránsito vial en la ciudad de Salta por al menos 11 horas.

Ante la violenta "persuasión" de los remiseros, la comisión de Transporte de la Cámara de Diputados salió a negociar y rápidamente les dieron una solución: les prometieron tratar un proyecto de ley para que obtengan licencias de remises individuales.

Además, en esa misma reunión realizada el martes, los diputados destrabaron el conflicto que aqueja a los remiseros que salieron a denunciar los abusos de los agencieros por el pago de la "diaria", que es un tipo de abono que puede ascender hasta los $9.800 mensuales, solo para poder trabajar.

Es por eso que ayer los miembros del sindicato taxista convocaron a la prensa para mostrarse "indignados" y dispuestos a una medida que promete ser más fuerte.

"Nuestra medida será de marcha y no de corte. Nos movilizaremos desde el sindicato (Acevedo y San Felipe y Santiago) hasta la Legislatura porque nosotros no podemos entender cómo los legisladores se dejan llevar por delante por los remiseros. Nosotros entendemos, somos compañeros, pero no vamos a permitir que nos llenen de taxistas porque es inviable", dijo el secretario general del gremio, Carlos Vilá.

Pese a lo dispuesto por los diputados, los taxistas salieron con los tapones de punta, y temen que les entreguen licencias de taxis a los remises, aunque los diputados dijeron que esto no era posible.

En tanto, el adjunto, Alfredo Carrizo, advirtió: "En esta movida de los remiseros está metido Ernesto Alvarado, quien les prometió cosas para llegar a ser concejal y ahora no cumplió. Vamos a salir nosotros a decirles a los diputados que tampoco van a poder cumplir con lo que le dijeron a nuestros compañeros remiseros", dijo el gremialista.

Los diputados de Transporte se comprometieron a hacer los cambios para que las licencias de remises sean personales y no colectivas, como funciona ahora con las agencias.

Además, le pidieron a la AMT que controle a las agencias y no despidan a quienes participaron del corte de calles céntrico la semana pasada, al menos hasta el 31 de diciembre.

Fueron 11 los delegados remiseros que se reunieron con los diputados de la comisión bicameral de Transporte, integrada por Alejandro San Millán, Mario Moreno Ovalle, Claudio Del Plá y la coordinadora de Políticas Regionales de la Provincia de Salta, Ivette Dousset. A todos ellos le pedirán una cita cuando lleguen a la Legislatura de calle Mitre.

"Nosotros tenemos 1.532 licencias de taxis. Si de un día para el otro invadimos las calles con otros 1.700 taxis no va a haber nada para nadie", concluyó Vilá.

En tanto que, los enojos no le apuntan tanto a la AMT. Sucede que su titular, Federico Hanne, sostuvo en el momento preciso que el pedido de los remiseros "requiere de una discusión política profunda".

Para hacer cuentas

Un taxista debe recaudar más de mil pesos diarios para pagar los costos mínimos del funcionamiento, mantenimiento, impuestos y además quedarse con una diferencia que le permita tener una vida con dignidad.

En el presente contexto de inflación, baja en el consumo y aumento de combustibles, las recaudaciones caen cada día más. En algunos casos ya se registraron recaudaciones magras de hasta 300 pesos en un día. Es catastrófica la caída en el uso de los taxis en la ciudad.

“En la calle hay una crisis de tal magnitud que aumentar la cantidad de taxis sería suicida. Para nosotros sería mejor para aumentar la cantidad de afiliados, pero no somos hipócritas y vemos que esta movida de los Diputados sólo traerá más trabajadores parados”, dijo Vilá.