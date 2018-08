Gimnasia y Tiro cierra su temporada amistosa

Última prueba. Gimnasia y Tiro le baja las persianas a su prelación, luego de jugar hoy su último partido amistoso, a poco días de su debut en el Federal A, frente a Libertad de Campo Santo, en el hotel de la Liga Salteña, a partir de las 16.

Víctor Riggio, técnico del albo, pretende que su equipo adquiera el mayor rodaje posible para enfrentar a en Misiones el próximo fin de semana a Crucero del Norte.

El saldo que dejó el albo en los tres amistosos que jugó fue muy positivo para en entrenador, quien continuaría trabajando con el mismo once que visitó a Gimnasia de Jujuy en el Papel NOA.

El Tano Riggio no tendría dudas con respecto a la alineación titular que arrancará el torneo, solo resta pulir algunos conceptos tácticos de funcionamiento y para tal fin espera aprovechar al máximo el amistoso de esta tarde.

Está claro que el equipo de General Güemes está muy por debajo de Gimnasia, pero la intención es darle minutos de juego y no arriesgar la integridad física de sus jugadores, faltando tan poco para el inicio de la competencia.

De esta manera, el albo formaría con: M. Leguiza; J. Hereñú, M, Benítez, N. Ibarlucea y F. Giménez; M. Rosso, P. Agüero, J. Iturrieta y L. Herrera; E. Morete y J. M. Cobelli.

Si bien restan varios días para el debut, por ahora aguardan las habilitaciones de Diego Martínez, Gabriel Pusula, Matías Rosso y Juan Manuel Cobelli.

Por otra parte, Gimnasia y Tiro tiene toda la logística armada para el viaje a Misiones, donde enfrentará a Crucero del Norte. La delegación millonaria partirá el próximo viernes desde las sede de club a las 18.