Urtubey: pretender eliminar en un año “el enorme déficit fiscal” es una “ilusión”

El gobernador Juan Manuel Urtubey, aseguró hoy que "la economía no se maneja con las ilusiones sino con la realidad", y aclaró que la crisis actual "no se soluciona con cambios de nombres" porque se necesita "certidumbre económica"de parte del gobierno.

"De tener un nivel de déficit enorme a pretender en un año eliminar el déficit fiscal es, de mínima, una ilusión", indicó el mandatario, quien aseguró que "la economía no se maneja con las ilusiones sino con la realidad".

Además, al analizar la polémica sobre reemplazos de funcionarios del gabinete, en el marco de la crisis económica, el dirigente justicialista aseguró que "no se soluciona con cambios de nombres", y agregó "no le doy importancia a eso".

Seguidamente, consideró que el presidente Mauricio Macri es el que conduce la Argentina y es él quien "tiene que elegir los asistentes", pero aclaró que esta situación "no se soluciona con cambios de nombres, sino que se necesita certidumbre económica y las tiene que dar el equipo de gobierno".

En declaraciones a Cadena 3, Urtubey sostuvo que desde el gobierno se "tienen que empezar a dar certidumbres con respecto al cumplimiento de nuestros compromisos financieros".

El déficit

Sobre la reducción del déficit, el gobernador dijo que esa "es una condición necesaria pero no suficiente porque si no generamos otras acciones en términos macroeconómicos la cosa no se va a solucionar".

Al respecto, señaló que "si no mejoramos la balanza comercial, no se soluciona el problema", y enfatizó que "lo que necesitamos es que la gente tenga qué consumir porque si no, no hay actividad económica".

Por otra, parte, enfatizó "toda la voluntad de ayudar y pedir a los legisladores que voten el Presupuesto que le sirva a Argentina en esta coyuntura".