Gustavo Carrizo:: “Salta es un fenómeno mundial”

¿Con el avance de la tecnología aumentó el interés de los chicos por la música?



La tecnología juega un papel muy importante porque los chicos que estudian canto la utilizan como una herramienta para poder perfeccionarse. Por ejemplo, viene un alumno y me muestra un video de YouTube en su celular y me dice que quiere aprender esa canción. Los adultos también hacen lo mismo. Es decir, la tecnología hizo que todo esto se vuelva mucho más práctico. Antes, para poder grabar una canción debíamos contar con un micrófono y con un buen equipo de sonido. El celular hoy reemplazó todo eso.

¿Cuál es el promedio ideal para empezar a cantar?



El promedio ideal es entre los 6 o 7 años aproximadamente, aunque la maduración vocal de un cantante está entre los 25 y los 30 años. Sí es importante estar presente durante la adolescencia para que el cambio natural de tonalidad, como consecuencia del crecimiento, no llegue a afectar emocionalmente o no genere un trauma en un chico o una chica que quiera dedicarse al canto.



¿Los más chicos se vuelcan por el folclore como sucedía antes?



El estilo musical se expandió, y bastante. Los chicos a quienes enseño hoy se inclinan más por el reggaeton, por la música pop y por la cumbia. Eso no quiere decir que el género folclórico esté desapareciendo, por el contrario se mantiene y los que se dedican lo hacen muy bien.



¿Salta sigue generando voces o eso es parte de un mito?



Y... hasta podríamos decir que Salta es un fenómeno mundial (risas). A lo largo de todo lo que viví en mi carrera, te puedo decir que si elegimos a un grupo de personas al azar nacidas en Salta, nueve de ellas podrían llegar a cantar: siete lo harían muy bien y dos podrían dedicarse profesionalmente.



¿Se puede ser cantante profesional sin haber estudiado canto?



Se puede cantar profesionalmente, que no es lo mismo que ser un cantante profesional, pero uno va a tener siempre barreras o detalles técnicos, en determinadas canciones, en la voz, en la respiración, que no las vas a saber resolver si uno no estudia. Se puede ser el mejor cantante pero si, por ejemplo, te toca una nota aguda en una última frase, seguramente esa persona no podrá llegar con su respiración justamente por no conocer la técnica para hacerlo.