Una diputada K pidió que Macri de un paso al costado

La diputada nacional del Frente para la Victoria María Emilia Soria (FpV), exigió que el presidente Mauricio Macri y su equipo renuncien al Gobierno, luego de una semana con alta volatilidad cambiaria que dejó una abrupta devaluación del peso.

"A esta altura no importa si no pueden, no quieren o no saben cómo dejar de arruinar este país. Lo que importa es que den un paso al costado, tenemos mecanismos constitucionales que lo posibilitan", escribió la legisladora de Río Negro, primero en declaraciones radiales y luego en su cuenta personal de Twitter. "Hoy somos muchos los #patagónicos que queremos decirle a este gobierno que ya dio suficiente muestra de incompetencia. Ya no quedan dudas sobre su ineptitud para gobernar esta Nación a favor del pueblo argentino", agregó.

Al ser consultada por periodista Alejandro Polizzo de FM Platinum de Neuquén sobre si Macri debía irse o cambiar el plan económico, la diputada lanzó: "¿Cuánto tiempo vamos a darle? ¿Cuál es el cambio de timón? ¿Va a cambiar a Dujovne por Caputo y a Caputo por Dujovne? Es más de lo mismo. Yo creo que hasta acá llegamos. No tenemos que esperar un muerto en la calle, nadie quiere eso. Necesitamos que esto cambie urgentemente".

La hija del fallecido ex gobernador Carlos Soria recibió fuertes críticas por las redes sociales y de parte de la dirigencia oficialista. Uno de ellos fue el diputado Sergio Wisky, quien repudió los dichos al señalar que la actitud de Soria se trata de un "golpismo explícito que muestra la hilacha antidemocrática".



"Están nerviosos porque sus amigos chorros van cayendo uno por uno y deben tener miedo de que algún arrepentido hable de obras en General Roca", fustigó el legislador de Cambiemos.

Anticipándose a estos cuestionamientos, la diputada del Frente para la Victoria ratificó ayer su postura en su cuenta personal. "Golpistas? Acá el único que golpea a nuestros abuelos es #Macri cada vez que les quita medicamentos o roba sus jubilaciones. Golpea a nuestros chicos cuando les quita las #Vacunas y les roba el futuro destruyendo la #EducaciónPublica pública. Golpea #pymes y #EconomíasRegionales…", sostuvo.

"Los que nos acusan de golpistas… no se confundan. Nosotros reafirmamos el valor de la vida en democracia, los valores de la soberanía popular y de respeto al Estado de derecho y sus garantías", insistió usando el hashtag #Patagonazo.

Soria participó en estos días de un encuentro de dirigentes de la Patagonia en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, donde se debatió el impacto de la política económica. En esa cumbre estaba presente el ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, entre otros."(Necesitamos) una urgente reacción. (Macri) no puede seguir conduciendo al país y a su economía de esta manera", dijo el ex jefe de gabinete en Comodoro Rivadavia. "Lo que hoy pasa en la Argentina no es consecuencia de la herencia recibida, sino de las malas y desafortunadas decisiones del heredero", agregó.María Emilia Soria aspira a ser candidata a intendenta de General Roca, cargo que ejerce hoy en día su hermano Martín Soria. Ambos dirigentes continuaron con la militancia de su padre Carlos Soria, quien fue gobernador de Río Negro.

Además de Soria, otro de los dirigentes que fue muy criticado por sus declaraciones fue el presidente del PJ nacional, José Luis Gioja. En la misma sintonía que la rionegrina, Gioja advirtió que el Gobierno "está haciendo todo lo que puede hacer para irse antes".