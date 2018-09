"Hoy la 10 no la tiene nadie porque es exclusiva de Messi"

La Selección argentina viene de aprobar su primera prueba tras el Mundial de Rusia 2018 al vencer por 3 a 0 a Guatemala en el primer amistoso de la gira por Estados Unidos.

El martes, a las 21, el conjunto nacional enfrentará a Colombia en el Metlife Stadium de Nueva Jersey y el entrenador Lionel Scaloni realizará varias modificaciones respecto del partido anterior.

La formación ante el elenco cafetero irá con Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori y Nicolás Tagliafico; Rodrigo Battaglia, Giovani Lo Celso y Maxi Meza; Ángel Correa (o Gonzalo Martínez), Mauro Icardi y Paulo Dybala (o Exequiel Palacios).

Para Scaloni fue imposible evadir las preguntas sobre la ausencia de Lionel Messi y la determinación de que ningún jugador del plantel lleve la camiseta número diez.

#CentralFOX | Lionel Scaloni, D.T. (e) de Argentina analiza la previa de luego contra Colombia. "Me gustó el partido de Colombia contra Venezuela, tomaremos recaudos"



“Los jugadores que fueron al Mundial tienen su número y lo conservaron acá. La 10 es de Messi hasta que él decida si sigue o no. Aún no tenemos la negativa y yo tomé la decisión de que no la use nadie. En el futuro veremos. Hoy no la tiene nadie porque es exclusiva de él, lo decidí yo”, recalcó.

Y, en ese sentido, señaló: “Cuando no está el mejor jugador del mundo en la cancha, el equipo pierde, no hay duda. La idea es armar un equipo para que, si algún día está adentro, se sienta cómodo”.

Por otra parte, Scaloni habló de los cambios que hará ante Colombia.

“Le dije a Gio que estamos muy contentos con su trabajo. Es un delantero que me gusta mucho por su manera de entender el fútbol y de trabajar. Me gustó su partido del otro día, su lucha, su entrega, y encima hizo un gol. Pero Mauro necesita empezar a hacer goles en la Selección argentina. Es un jugador del que esperamos mucho. Jugar le da cierta tranquilidad. Antes no estaba al 100 por ciento e hizo un esfuerzo bárbaro para estar. Esperemos que esté al máximo de su condición”, dijo sobre el cambio de delanteros.

En el arco, Scaloni confirmó la presencia de Franco Armani y explicó por qué no jugará Sergio Romero: “Vino para estar con nosotros y ver su evolución. Hace mucho que no está jugando y sus sensaciones fueron muy buenas. Contamos con él, es un arquero de excelente nivel y para el grupo aportó mucho en estos días. Todavía no está en condiciones para afrontar un partido de este nivel porque está falto de ritmo futbolístico”.

“Más allá del resultado, ojalá hagamos un gran partido”, se ilusionó el entrenador, y agregó: “El resultado cuenta, pero más cuenta el rendimiento y que estos chicos salgan al campo de juego sueltos dentro de tres o cuatro partidos”.

Finalmente, Scaloni se refirió a su futuro y a su posible continuidad como DT de la Mayor después de diciembre: “No tengo novedades. Ahora estoy acá y la semana que viene voy a entrenar con la Sub-20. En 20 días nos vamos a Arabia a jugar dos amistosos, uno de ellos confirmado con Brasil. Hoy me enfoco en eso, no me interesa nada más”.

Fuente: Infobae