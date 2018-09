En medio de la crisis, se agudiza el estancamiento del empleo

En medio de la crisis cambiaria y económica que afecta al país, el mercado laboral agudiza su estancamiento de cara a fin de año. Aunque se mantienen en terreno positivo, las expectativas netas de generación de empleo para el cuarto trimestre del año son las peores desde el mismo período de 2007.

Así lo estiman los datos de la consultora especializada ManpowerGroup tras un relevamiento entre 800 empleadores de todo el país. Según la firma, la Expectativa Neta de Empleo (ENE) ajustada por estacionalidad para el último período del año es de +2%, lo que implica una baja de tres puntos porcentuales con respecto al trimestre anterior, y de seis puntos en la comparación interanual.

Las expectativas

"¿Qué cambios espera en el nivel de empleo de su lugar de trabajo durante el trimestre que finaliza en diciembre de 2018 en comparación con el trimestre actual?", preguntó la consultora especializada. Un 79% afirmó que no habrá cambios. Mientras que 9% aseguró que espera un aumento de la dotación, y un 8%, una disminución. Ajustado por estacionalidad, el resultado es de +2%, según estimó el informe.

No es un dato que el Gobierno desconozca. La Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) de julio ubicaba las expectativas empresarias netas -consultadas 3000 empresas- para los siguientes tres meses en 1,6%, el peor número desde la devaluación de 2014.

Para ManpowerGroup, la película no es dramática. Según su propia serie, antes de 2007 las expectativas tocaron variaciones de +30%, en 2008 y 2009 (durante la crisis financiera internacional), pero fueron negativas y luego volvieron a 2014 a terreno positivo (entre +15% y +20%). Desde ese año, nunca superaron el +10%. "Desde esa época vemos sumas muy moderadas. Es bueno que siga dando positivo, pero ahora las expectativas son hipermoderadas. Hay una enorme quietud entre las empresas a la hora de contratar", dijo a LA NACION Fernando Podestá, director nacional de Operaciones de ManpowerGroup Argentina.

Freno en la construcción

Según el informe privado, el sector de la Construcción, que supo ser el motor de la recuperación económica durante 2017, muestra un significativo freno. La ENE interanual para el sector es de -11% en el cuarto trimestre del año. Por otro lado, el rubro más dinámico, según ManpowerGroup, es el de Minería, con especial énfasis en Vaca Muerta, afirmaron. "En otros sectores, los empleadores anticipan avances moderados en la cantidad de puestos de trabajo, con expectativas de +5% y +4% en los sectores de Agricultura y Pesca, y de la Industria Manufacturera, respectivamente", indicó el trabajo de la consultora sobre la medida interanual.



Fuente: La Nación