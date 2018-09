Tras la reunión con Macri, los gobernadores acompañarán el Presupuesto pero advierten que la palabra final la dará el Congreso

El presidente Mauricio Macri recibió esta tarde a gobernadores para cerrar la etapa de negociaciones del Presupuesto 2019 y enviar un mensaje a los mercados e inversores respecto de la gobernabilidad de la Argentina. Los únicos ausentes fueron el pampeano Carlos Verna, el sanluiseño Alberto Rodríguez Saá, el entrerriano Gustavo Bordet y el santafesino Miguel Lifschitz.

El cónclave tuvo lugar en el Salón Eva Perón de Casa Rosada, donde también estuvieron los ministros del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y de Hacienda, Nicolás Dujovne. Desde el Gobierno anunciaron que se consiguió un acuerdo para tener un presupuesto equilibrado el año que viene y que se presentará oficialmente el 15 de septiembre en el Congreso de la Nación.

Luego del encuentro, los gobernadores, Juan Manuel Urtubey (Salta), Gustavo Valdés (Corrientes) y Omar Gutiérrez (Neuquén) dieron una conferencia de prensa junto al ministro del Interior, Rogelio Frigerio; y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. En ella, los mandatarios provinciales destacaron el diálogo pero advirtieron que la palabra final la dará el Congreso y quisieron dejar otros puntos claros.

Por un lado, Urtubey remarcó que el "equilibrio fiscal es necesario pero no suficiente". "Hay algo de ingresos que se trabaja, la disminución de los ingresos de las provincias no tienen compensación, vamos a tener que reasignar partidas. La idea que no haya una reducción en números que tienen impacto social directo", dijo y remarcó: "El déficit fiscal nos acompañan hace 61 años. Sigo sosteniendo que no hubiera ido a acordar con el Fondo Monetario. La idea por la cual entiendo hay que ir al equilibrio fiscal no es para agradar al mercado, sino para no necesitarlo".

En el mismo sentido se expresó el gobernador de Corriente, Valdés: “El presupuesto es fundamental para que las provincias tengan una perspectiva de lo que se va a destinar a cada una, hay una crisis que la estamos afrontando entre todos. Fue muy productiva esta reunión, tenemos que seguir por una Argentina madura que busca encaminarse”. En tanto, el neuquino Gutiérrez consideró que no colaborar para que el gobierno tenga un presupuesto "sería un golpe institucional que no beneficiaría a ningún sector".

Sin detalles

En cuanto al Presupuesto, no hubo demasiadas precisiones de lo propuesto. Sin embargo, Dujovne sostuvo: “Venimos trabajando hace varios meses con las provincias para lograr un consenso para el Presupuesto 2019, conociendo la necesidad que tiene la Nación de la colaboración de las provincias. La Argentina está buscando el equilibrio fiscal para adaptarse a las nuevas circunstancias”, y agregó: “El día 15 se presentará el presupuesto y daremos el debate en el Congreso”.