"Queremos que se investigue un "suicidio', estaba amenazada"

La familia de Micaela Moya dice que plantaron la escena en un tercer piso.No los dejaron ver nada, lo peor apareció su ropa en el ataúd, no la secuestraron.

El lunes a la mañana una joven de 27 años fue hallada sin vida en un tercer piso de un propiedad donde funciona un corralón y la Policía como la Justicia le informaron a su familia que su hija se había suicidado en casa de su pareja en extrañas circunstancias.

Sin embargo, con el paso de las horas la familia descubrió que la ropa interior de la mujer vino en una bolsa dentro del ataúd. Y que lo que supuestamente llevaba encima al momento de su muerte no es ropa de ella sino de hombre.

Tanto los hermanos de Micaela Moya como sus padres reclaman una investigación certera y seria.

Los deudos aseguran que todo se les retaceó, desde ingresar al lugar o escena de los hechos como a información precisa sobre las causales del deceso de Moya.

El padre de la malograda muchacha, Raúl Moya, dijo que no entiende cómo es que "llegaron a semejante conclusión cuando Micaela salió de casa llena de alegría y la trajeron sin vida y llena de moretones".

"Necesitamos una investigación profunda, hora a hora con testigos porque al parecer dentro de esa casa hubo más gente de la que se dice que hubo".

Amenazas

El padre relató: "Hace meses que mi hija fue objeto de todo tipo de violencia y persecuciones. Dos veces la exmujer de su pareja se apersonó en la esquina de nuestra casa para golpearla y amenazaría de muerte. Todo eso está rubricado en la comisaría 15. hay están las denuncias".

"Cómo puede ser que a las 10 de la mañana mi hija muera supuestamente por ahorcamiento y cuando nosotros llegamos no había cuerda ni nada que se le parezca".

"No nos dejaron ver la escena, pero los familiares del Pato Morales entraban y salían".

"Nos presentaron una historia y nos mandaron la ropa de la víctima de un femicidio en el ataúd. Ni siquiera la resguardaron. Lo peor es que a Micaela la vistieron con ropa ajena en la escena del crimen disfrazado de suicidio. Para nosotros no pudo ser lo que plantearon", de esa manera la familia de Micaela Moya salió al cruce de las versiones que algunos portales dieron, que se trató de un suicidio.

La madre de Micaela, Elena Colque, dijo ayer que ella salió vestida de jean azul y le pusieron un pantalón de hombre del talle 48. "Mi hija vivía amenazada por la familia de la exmujer de Pato Morales. A las 10 de la mañana el empleado sabía que la mujer estaba asfixiada, porque la jardinera de la familia fue a cobrar y el empleado le preguntó si sabía algo de reanimación. Así me lo dijo en el velorio, no lo puedo creer", dijo. Los familiares dijeron que Micaela y el Pato Morales salían desde hacía meses y que llegaron a convivir tres meses hasta que la mujer de Morales comenzó a agredirla y a amenazarla de muerte.

Entonces él la mandó al sur. Luego a Misiones "para calmar las aguas", decía. "Ahora es suicidio. Cómo se explica que todo pasó dentro de esa casa negocio de varias plantas y nadie vio nada. Eran las 10 cuando nos avisaron, pero ya habían pasado muchas cosas y mucha gente. Cuando nosotros llegamos no nos dejaron ver nada. Mientras la familia de él guardaban todo en el corralón. Así están las cosas si hasta la ropa de mi hija la Justicia nos la envió en el ataúd. O sea no se investigó nada. En el lugar no había ninguna soga, pero sí el cuerpo presentaba todo tipo de lesiones, en los brazos y en la cabeza. Solo pedimos una investigación seria y que caiga quien caiga, si al final ya mataron a Micaela", reflexionó.

“La vistieron”

“No nos dejaron ni cambiarla. Lo hizo la empresa funeraria, no sé por qué a pesar de nuestros ruegos. La sorpresa es que en el ataúd nos devolvieron las prendas de Micaela, la bombacha y el corpiño son de ella, pero el pantalón es de hombre, es inmenso”, dijeron.

“A partir de allí, personas amigas nos contaron que el cuerpo presentaba moretones defensivos, golpes en la cabeza y otras marcas que no sabemos si fueron investigadas. Nadie nos dijo nada, nos trajeron el cuerpo y la ropa con la que fue encontrada muerta”, agregaron.

“Todos hablan de suicidio pero nadie se puso a pensar que mi hija era una mujer perseguida por la familia de su pareja, del hombre que durmió junto a ella tantas noches y que al amanecer no sabía dónde estaba, que recién a las 10 de la mañana se recuerda y la va a buscar, y la encuentra en el tercer piso, ya sin vida. Nada parece cierto, al menos para nosotros”, concluyeron.