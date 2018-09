Paul MCCartney contó los secretos sexuales de The Beatles

Paul McCartney está en pleno plan de promoción de su flamante álbum Egypt Station, publicado el viernes 7 de septiembre, y por lo visto, está dispuesto a abrir todas las puertas de su intimidad. De hecho, tiempo atrás durante un memorable Carpool Karaoke de James Corden, el beatle fue el guía de un mágico y revelador tour por Liverpool, que pasó por la casa en la que pasó su adolescencia y unos cuantos lugares históricos más.

Pero esta vez, durante una entrevista que brindó a la revista GQ, Macca fue más lejos, y abrió la puerta de varias habitaciones que compartió allá lejos y hace tiempo con sus compañeros de ruta, como lo había hecho ya en Aquellos años, la biografía firmada por Barry Miles en 1997. “Lo que ocurrió, fue en la casa de John, y éramos un grupo de nosotros”, explicó. Y siguió: “En vez de emborracharnos o salir de fiesta -ni siquiera sé si nos quedamos a dormir ahí o qué- estábamos en nuestras sillas, las luces estaban apagadas y alguien comenzó a masturbarse, y empezamos a hacerlo todos”.

El “equipo” estaba formado por Paul, John y tres amigos de Lennon; todos gritaban nombres mientras se concentraban en su actividad. “Era como decir ‘¡Brigitte Bardot!’ ‘¡Whoo!’, y todos aceleraban un poco más el ritmo”, contó el autor de Let It Be. Además, agregó que John gritaba nombres como el de Winston Churchill, para desconcertar a sus amigos, y que eso pudo haber sucedido una o dos veces.

“No fue gran cosa. Pero, era de esas cosas que uno no piensa demasiado. Era solo un grupo. Y sí, es algo obsceno cuando te pones a pensarlo. Hay unas cuantas cuestiones como esas que quedan de cuando era un chico, miras atrás y te ves ahí. ‘¿Realmente hicimos eso?’ Pero era una diversión inofensiva. No lastimaba a nadie. Ni siquiera a Brigitte Bardot”, ‘reflexionó’ McCartney.

Virginidad

El músico también se refirió a los rumores que cuentan que los Beatles fueron espectadores del momento en el que George Harrison perdió su virginidad, a los 17 años, y que aplaudieron cuando terminó. “Creo que es cierto”, admitió. “La cuestión es que estas historias, en particular las de los Beatles, se transforman en leyendas, y las tengo que chequear. Yo sé que teníamos una cama y un par de cuchetas, y que si uno de nosotros traía una chica, el resto tenía que quedarse ahí tapándose la cabeza con la frazada. Así que no podías ver demasiado, más que un poco de movimiento. No sé si era que George estaba perdiendo su virginidad. Puede que haya sido así”, completó.

Pero como si eso no fuera suficiente, en su plan de revelaciones, Macca avanzó al terreno de las supuesta orgías que aseguró, nunca existieron en el ámbito del grupo. En cambió, reconoció que “había encuentros sexuales” y que había “groupies”. Y confesó que en una ocasión fue parte de un trío, en Las Vegas, pero aclaró que el sexo grupal nunca le gustó.

Y continuó: “Pienso que John experimentó un poco más de esas cosas que yo. Para decirte la verdad, no era algo que me gustara. ¿Estar con la esposa de alguien? Definitivamente no me gustaría que el esposo lo sepa. Me resulta algo sensible. ¿Si soy yo demasiado sensible? No lo sé. Lo mío no era particularmente alocado, pero la pasé muy bien. Y hubo mucho de eso. De modo que fue suficiente para mí”.

Finalmente, el músico reconoció que cree que haber compartido esas experiencias con los Beatles fue algo bueno para la banda. “Creo, en el fondo, que esa era una de las fortalezas de los Beatles; esa necesidad de ser herméticos, que siempre comparé con los grupos de las fuerzas armadas. Porque estás en las mismas barracas. Nosotros estábamos muy cerca uno del otro. En lo musical, nos hizo una banda muy ajustada, pero como amigos, nos permitió ‘leernos’ entre nosotros”, concluyó.

Fuente Clarín