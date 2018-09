Melisa Cytlau, una reina de los estudiantes con mente de judoca 

María de los Ángeles Rojas

El Tribuno



“Ella merece ganar la corona provincial y hasta la nacional, porque es una muy buena persona, no sé si la gente lo sabe”, susurra la mamá de un pequeño judoca que aguarda las recomendaciones de su profesor, Néstor Poledo, para posar en las fotos de esta nota a Melisa Cytlau (16), flamante reina de los estudiantes de Capital. La aludida se endereza el obi (cinto de judo) y su mirada se afina como la de un lince para trabarse en lucha con sus contrincantes.

Los ajenos a este deporte pueden concluir -tras leer un extenso artículo de Wikipedia- que un judoca debe ceder a la fuerza de su oponente y adaptarse a si se es empujado o traído. Al proceder así, no solo anula el esfuerzo contrario y optimiza el gasto de la propia energía, sino que debilita el equilibrio del oponente. En palabras menos técnicas: acepta las cosas según se presentan para cambiarlas ventajosamente. Y aunque obtener grandes resultados en competiciones es el anhelo mayor de todo judoca, también se torna indiferente resultar vencedor o vencido y se considera al oponente un compañero que coopera para la demostración del arte que ambos practican.

Así se moldeó la mente de Melisa desde los cinco años. Ella es alumna de tercer año de la ex-Normal, ahora denominada Escuela N° 4703 General Manuel Belgrano, y quien competirá el próximo 21 por ser la reina de los estudiantes de la provincia.

Hija de Beatriz Olivera (50) y Víctor Cytlau (56) y hermana menor de cinco mujeres: Dámaris (28), Daniela (26), Priscila (25), Débora (22) y Gretel (18), la adolescente encuentra en la Escuela de Judo Jigoro Cano, que funciona en la Escuela de Artes y Oficios (avenida Independencia 910), un lugar de pertenencia. “Yo la iba a ver a mi hermana Gretel practicar y siempre me gustaron las artes marciales. También practiqué un par de años taekwondo e hice boxeo, pero no me agradó”, comenta a El Tribuno. Añade que si está triste o de mal humor, sobre el tatami se olvida de todo. “Si lo pudiera hacer todo el tiempo lo haría. Algunos dicen que los deportes de pelea te vuelven violento, pero en realidad te enseñan a respetar al oponente, a estudiar al enemigo, sus fortalezas, y usarlas a tu favor y apuntar a una lucha limpia”, clarifica ella, que ya ha participado de torneos provinciales, regionales y nacionales. Portando el cinto verde (le faltan el azul y el marrón para llegar al negro) ya ha subido al podio varias veces.

“Me gustaría tener una escuela de judo, además de estudiar kinesiología”, dice con una resolución tan transparente como su mirada. Su participación en el concurso estudiantil más importante de la ciudad tampoco es un guión de líneas simples. “Nos avisaron que se iba a hacer la elección y yo dije que no me interesaba presentarme. Iba a ir una compañera, que a último momento me dijo que no se inscribiría y que me anotara yo. Le dije que bueno y gané en el colegio”, relata.

El lugar común presupone que las candidatas a un concurso de este tipo tienen aceitados sus mecanismos de embellecimiento, pero este no es el caso. “Nunca se me dio por el modelaje. Siempre me tiró más el deporte y me vi más como un changuito; pero me insistieron mis compañeros y mis hermanas. Cuando empezaron a leer a las misses y las princesas ganadoras, pensé: ‘Hasta acá llegué’. Por eso me emocioné un montón cuando me nombraron y hasta lloré. Fueron muchas emociones juntas”, rememora. Sin embargo, la alianza entre el deporte y la moda se ha convertido en una tendencia en alza, no solo porque diseñadores como Karl Lagerfeld han introducido elementos sporty en sus colecciones, sino porque los deportistas profesionales son tentados para poner cara y cuerpo en los anuncios de las grandes marcas. “Para este deporte a veces hay apoyo y otras no. Los competidores nos tenemos que pagar los viajes y nos resultan muy caros, porque los nacionales se hacen en distintas provincias. Las madres de los más pequeños hacen empanadas y entre todos las vendemos para recaudar fondos”, detalla Melisa, en cuya mente se gesta el financiamiento para el judo que podría obtener de una carrera como modelo. Por ahora, mientras ya aceptó participar de un desfile para un shopping, recrea a quien se lo pida con anécdotas de la noche en que salió reina. “El día anterior me salieron un montón de granitos, pero no me preocupé sino que me abandoné a las manos de Arturo y Rubén, y ellos me los taparon. No sé qué habrá visto en mí el jurado. Capaz había trabajado la confianza al caminar sobre la pasarela. También me habrá ayudado el que no me importara ganar o perder, solo divertirme” apunta, fresca, pero no soberbia, y aún sorprendida por los flashes que le están dedicando los medios de comunicación.

El concurso, en la mira

Acerca de las objeciones de diversos sectores hacia los concursos de belleza, incluso a la luz de la perspectiva de género, Melisa comenta: “Ninguna de las chicas estaba obligada a participar. Todas teníamos la autoestima y la mente preparada para ganar o perder. No es algo que se haga ahora solamente, sino que se hizo siempre. A uno le gustan los concursos y Rocío Faber (la reina saliente de la capital) nos dijo que para ella haber salido electa y representar a su departamento fue lo más lindo que vivió y nos dijo que disfrutemos cada momento de la experiencia”.

Los preferidos de Melisa

Las materias favoritas de Melisa en el colegio son Latín, Griego y Matemáticas. Su visión del tiempo de ocio también es particular. “No me gusta el ambiente nocturno. Que haya mucha gente cerca de mí, el humo del cigarrillo, prefiero juntarme con amigas”, dice. También que le encanta ayudar a concretar los sueños de los chicos que practican judo.