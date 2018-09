"Es tiempo de mejorar la política"

"Si a la gente en la calle le preguntamos si quiere que se reforme la Constitución, por sí o no, nos sacará corriendo; pero si le preguntamos si estaría de acuerdo que el gobernador, los legisladores y los intendentes tengan derecho a dos mandatos y después dejar el lugar a otro, la cosa cambia. Y si le preguntamos si está conforme con la Justicia que tenemos, todo el mundo piensa que hay que hacer algo... y pronto".

Con lenguaje coloquial, el exministro Antonio Lovaglio sintetiza la mirada del Centro de Estudios y Formación Política sobre la conveniencia de introducir reformas en la parte orgánica de la Constitución salteña.

Lovaglio, junto con el presidente del Centro, Julio San Millán, ya protagonizaron cuatro jornadas de reflexión sobre el tema en Salta capital, Metán y Orán. "Este es el momento oportuno. En 2017, de cara a las elecciones, publicamos un documento cuya síntesis decía: reducir el mandato a gobernador y vice, eliminar las reelecciones indefinidas de intendentes, senadores, diputados y concejales, limitándolos a dos mandatos consecutivos (elevando el mandato de los concejales a 4 años). Proponíamos reformar el sistema de representación en la Legislatura a fin de garantizar valor del voto de todos los salteños: es decir, que si un partido o frente obtuvo el 40% de los votos, no pueda quedarse con el 80% de las bancas. Prohibir las candidaturas de medio término a quienes se encuentren en la mitad del ejercicio de un mandato".

El doctor Lovaglio insiste en la necesidad de restaurar en la provincia un sistema de partidos que garantice el equilibrio, la alternancia y la participación ciudadana. "Construir partidos que tengan un proyecto de gobierno. lo cual no es lo mismo que organizar una coalición de poder. Salta necesita pensar su futuro en términos de desarrollo: incorporar tecnología, modernizar el campo, industrializar, definir un perfil minero son objetivos que no se improvisan. Los partidos deben ser espacios donde se maduren los proyectos, se formen dirigentes, se integren equipos técnicos y donde se definan estrategias".

Lovaglio puntualizó que "no estamos en campaña, no somos candidatos, no somos funcionarios. Somos personas comprometidas con la provincia, y nos desenvolvemos en un centro de estudios que no responde a nadie más que a sus miembros".

La Constitución actual admite tres mandatos para gobernador y vice, y períodos sin vencimiento para el resto de los cargos.

"La eternización de una persona en un cargo le permite disponer de recursos para financiar una forma espuria de poder: el clientelismo. Como médico, sostengo que al cáncer hay que tratarlo con urgencia. Y no estoy solo: el economista Juan Carlos De Pablo dice que la crisis del país requiere actuar como en una guardia medica. Santiago Kovadloff nos recuerda que, a veces, lo imposible es imprescindible, y el politólogo Sergio Berensztein dice: las fallas institucionales del país (y Salta también) son estructurales; ignorando (o pensando en minucias o beneficios personales) nada serio, estable, mucho menos normal, puede pretender construirse". "El poder -concluye Lovaglio- es seductor y voraz. Y el poder, por eso, necesita que el ciudadano sepa cuándo ponerle límites".