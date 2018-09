"La Asociación de Jubilados tiene cuentas transparentes"

"Las cuentas de la Asociación son impecables, los ingresos y egresos están absolutamente documentados y tenemos el orgullo de gozar de la confianza de los asociados", dijo el presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Provincia de Salta, Aldo García. Acompañado por la comisión directiva en pleno, García enfatizó que "los veinte años que llevamos al frente de la entidad arrojan un balance muy satisfactorio, y la certeza de que no proscribimos ni discriminamos a nadie".

García estuvo acompañado en la entrevista por el administrador, Daniel Pérez, licenciado en administración; Rubén Figueroa, contador y licenciado, en representación del órgano de fiscalización; el abogado José Luis Criado, la vicepresidenta Mirta Martorell, la secretaria Mary Córdoba, y los directivos Miguel Gutiérrez, Manuel Ballivián y Marcos Rodas.

La asociación decidió responder de esta manera a las denuncias del jubilado Daniel Aguirre, que acusó a la comisión y en particular a Aldo García de haberlo proscripto con malas artes de las elecciones del año pasado, de ejecutar una administración llena de irregularidades y de haberlo expulsado (al denunciante) de manera arbitraria.

Lista rechazada

"Cada dos años se renueva la mitad de la comisión. Normalmente compiten varias listas; eso depende de las circunstancias. Pero el año pasado Aguirre pretendió participar sin cumplir los requisitos reglamentarios".

García y Nieto explicaron que Daniel García se presentaba para dos cargos: la vicepresidencia y el órgano de fiscalización. "Nosotros aplicamos el régimen electoral de la provincia, que no acepta dobles postulaciones; por eso no se admitió esa lista", explicaron.

Aguirre también había cuestionado que se le negara una copia de los padrones. "Nuestra obligación es exhibirlos, y lo hicimos; ante una demanda de Aguirre, el juez nos solicitó entregarle un juego pero le explicamos que el padrón de jubilados es un documento con información muy delicada, con datos privados que pueden ser utilizados para acosar o extorsionar a los afiliados, por lo que no es seguro distribuir copias. Le entregamos, sí, la copia al juez, que estuvo de acuerdo, para que pudiera ser consultada en el juzgado. Y le entregamos a Aguirre la lista de afiliados, pero sin las direcciones", afirmó Aldo García.

La expulsión

Los directivos coincidieron que la expulsión de Aguirre decidida por la Asociación fue el resultado de "una situación insostenible".

"El señor Aguirre agredió verbalmente a miembros de la comisión directiva, calumnió e injurió a muchos de ellos, con calificativos irreproducibles. Lo hizo personalmente y a través de medios de comunicación, exhortando a los socios a abandonar la institución. Por esas calumnias e injurias, que son inaceptables, la comisión ordenó la instrucción de un sumario administrativo. Allí se le dio a conocer el tenor de los hechos por lo que se decidió someterlo a ese procedimiento, se le solicitó que declare y se le dio la oportunidad de presentar pruebas. Concurrió ante el sumariante acompañado por un abogado, pero él decidió no declarar. Luego de tomar conocimiento de los hechos y de retirar fotocopias de todas las actuaciones, realizó su descargo por escrito. Allí no se retractó, no pidió disculpas y tampoco negó los hechos señalados", informó García.

Estado de cuentas

El contador Figueroa, con amplia experiencia como fiscalizador de organismos nacionales, provinciales y municipales, se mostró muy interesado en responder a las denuncias por supuestas irregularidades.

"Todos los balances se realizan meticulosamente, verificándolo desde la técnica y desde el sentido común. Recién allí van a Personas Jurídicas. No hay balances pendientes y los resultados son absolutamente compatibles entre si. Todos los ingresos y los egresos están debidamente documentados, por nosotros y por las autoridades municipales. Las denuncias y agravios de Aguirre no se respaldan en ninguna documentación"

“Todo en orden”

Aguirre había denunciado “números oscuros” en la administración del complejo termal El Sauce y del cámping Los Nogales. Figueroa fue tajante: “La contabilidad se basa en documentos y no en conjeturas. En todas las dependencias de la Asociación (hay 14 delegaciones en el interior) todo está documentado. La recaudación del camping y del complejo termal es controlada por la tesorería y el órgano de fiscalización. Se realiza un control semanal y se pagan impuestos sobre el talonario sellado y verificado por la Municipalidad. Además, existe un órgano de contralor externo, a cargo del contador Francisco Trovato. Exactamente lo mismo podemos decir de la administración del coseguro. Aguirre no probó nada, no realizó denuncia formal alguna y simplemente se limitó a agraviarnos”.