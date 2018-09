Sigue la polémica por la absolución al carnicero de Zárate

La decisión de un jurado popular integrado por seis mujeres y seis hombres de absolver a Daniel Oyarzún por interpretar que actuó en "legítima defensa" cuando salió a matar al ladrón, causó gran revuelo a nivel nacional. Como en Salta, en muchas provincias argentinas no rige el juicio por jurado, y no pocos letrados coinciden en que la sociedad argentina aún no está preparada para aplicar ese sistema.

Profesionales del derecho en Salta expusieron su punto de vista acerca del carnicero de Zárate que mató a Brian González (25) tras haber sufrido un robo en su comercio. En ese sentido también salieron a dar su parecer Carolina Píparo, víctima de una violenta entradera que se convirtió en un caso incónico de inseguridad; el abogado del carnicero, doctor Ricardo Izquierdo, y también la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien aseguró que fue "un verdadero acto de justicia".

Carolina Píparo consideró que "el sentido común prevaleció" con la absolución del carnicero Daniel Oyarzún, juzgado por matar a un ladrón. "Se hizo justicia", dijo la actual diputada bonaerense por Cambiemos, al tiempo que Ricardo Izquierdo, abogado defensor del carnicero, elogió el trabajo del jurado popular señalando: "Los jurados fueron muy estrictos, valoraron toda la prueba, escucharon a testigos, a peritos, y los alegatos de tres partes, incluido el Ministerio Público Fiscal, que intentó convencerlos de que hubo un exceso en la legítima defensa". Tras esta experiencia, "los delincuentes no va a querer ir a juicio por jurado nunca más", añadió en declaraciones formuladas a radio Milenium.

A su vez, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que la absolución de Oyarzún "es un verdadero acto de justicia", tras considerar al juicio como "histórico". "Daniel Oyarzún, el carnicero de Zárate, está en libertad tras un histórico juicio popular. Su absolución es un verdadero acto de justicia", indicó Bullrich en redes sociales. "Los 12 miembros decidieron dejarlo libre por unanimidad, tras considerar que era un trabajador que solo se había defendido de la delincuencia", agregó.

Por su parte, Carolina Píparo, quien años atrás perdió un bebé tras ser víctima de una salidera bancaria, destacó que Daniel Oyarzún, acusado de matar a quien lo había asaltado y atacado, aquel día "no se levantó con intención de matar a nadie y un jurado popular lo entendió así". "El sentido común prevaleció. Se hizo justicia", manifestó Piparo a través de las redes sociales.

El jurado popular decidió el jueves absolver al carnicero Daniel Oyarzún, quien atropelló y mató a un ladrón que lo había asaltado en su comercio en la localidad de Zárate, en septiembre del año 2016. Los 12 jurados coincidieron en que el hombre actuó en "legítima defensa". El fiscal del caso, José Luis Castaño, había pedido que el acusado fuese condenado por el delito de "exceso en la legítima defensa", mientras que el abogado defensor solicitó la absolución. "Se hizo justicia, voy a poder seguir estando con mi hija y voy a poder ir a trabajar como hice siempre", dijo Oyarzún al salir de los tribunales de Zárate-Campana tras escuchar el fallo del jurado.

Pulir la modalidad de enjuiciamiento en el país

Por Dr. Juan Casabella Dávalos

Resulta osado opinar sin conocer los detalles del caso, pero en un hecho de tales características seguramente un tribunal técnico hubiera adoptado la postura requerida por el fiscal: condenando por exceso en la legítima defensa, como fue el conocido caso del ingeniero Santos en un robo de estéreo. Pero en este caso un jurado popular (integrado por seis mujeres y seis varones) se pronunció por la absolución. Ello reavivando la polémica de fundadas críticas al juicio por jurados populares. Estas se fundan en la falta de conocimiento técnico de los jurados en un derecho tan complejo como el penal; en el desplazamiento de la razón por sentimientos de empatía ocasional, en la imposibilidad de fundar la sentencia habilitando la defensa mediante los recursos. (Los sistemas actuales de jurados asignan al juez que preside el debate la tarea de motivar el veredicto que han emitido otras personas -los jurados-). En definitiva, la novedad de los juicios por jurados en la Argentina no transcurrirá sus inicios sin los sobresaltos que demandará pulir esta modalidad de enjuiciamiento hasta lograr la del debido proceso -la otra garantía constitucional principal.

“La paradoja del juicio por jurado”

Por Dr. Walter Atilio Díaz

La paradoja del juicio por jurado que aplica la “legítima defensa” absolviendo al carnicero, quien estaba imputado de “exceso de legítima defensa”.

En este caso es evidente que el “jurado”, integrado por ciudadanos comunes y legos, dictaron la absolución del carnicero, bajo el principio de “defensa social” , es decir, ciudadanos quienes cotidianamente sufren en carne propia la inseguridad, pues son víctimas permanentes de delitos, por lo que prefirieron absolver a quien cometió un exceso de legítima defensa. El carnicero -un ciudadano como ellos- con el cual sintieron empatía y se pusieron en su lugar, porque en cualquier momento, cualquiera de los miembros de ese jurado se verá en la misma situación de obrar excediendo la legítima defensa, pues son ciudadanos hartos de ser víctimas y tuvieron la oportunidad de demostrarlo con una fallo que no es justo desde el punto de vista estrictamente legal, pero que sí es reflejo de ciudadanos cansados de vivir con miedo y que dictaron su fallo convencidos de que es en “legítima defensa” de la sociedad.

“El fallo es un peligroso precedente”

Por Dr. Roberto Reyes

Entiendo que el fallo absolutorio que beneficia a Oyarzún constituye un peligroso precedente, porque se incita a justificar la justicia por mano propia. Pues cualquier ciudadano puede entonces decidir sobre la vida y la muerte de una persona. En el presente caso Oyarzún persiguió con su vehículo por varias cuadras a quienes le robaron, y cuando González se cayó de su moto lo atropelló, produciendole la muerte.

Por las circunstancias del caso podríamos estar en presencia de un caso de exceso en la legitima defensa, pero no en una absolución. ¿Estamos dando mayor importancia al derecho de propiedad sobre el derecho a la vida?

Si entendemos que el problema de la seguridad no es un problema de Estado sino nuestro, estamos entrando a un verdadero caos al apartarnos de un Estado de derecho.

No nos olvidemos tampoco que el juicio por jurado popular tiene una tradición anglosajona y una cultura totalmente diferente a la nuestra, entiendo que el jurado popular que falló en esta instancia fracaso.