Avanza la construcción del cuartel de bomberos

El cuartel de bomberos Gral. Manuel Belgrano de la ciudad de General Güemes mira con agrado el avance de la construcción del galpón, que se transformará en la base de operaciones de este cuerpo de bomberos, que desde hace más de dos años tiene estacionadas sus autobombas y camionetas de rescate en la vía pública.

Este nuevo cuartel ocupa parte del gran terreno perteneciente al hospital Joaquín Castellanos. La superficie cedida en comodato por el Ministerio de Salud es de 1.500 metros cuadrados, en estos momentos se encuentra en la etapa de techado y los fondos disponibles para la obra permitirá completar con el tinglado, realizar el cerramiento, construir un baño, una habitación y una cocina.

“Contamos con el dinero que recibimos en forma anual como subsidio para completar el tinglado y algunos ambientes internos, nos urge poder cambiarnos porque estamos ocupando una casa prestada de barrio, estimo con mucho optimismo que antes de fin de año podamos estar en nuestra nueva casa”, explicó el comandante Juan Carlos Palma.

El Cuerpo de Bomberos Manuel Belgrano fue creado en 2011, luego de un continuo trabajo para recaudar fondos con la venta de casquitos de plásticos tipo llavero, que Palma y unos colaboradores realizaban sobre la ruta 34, con este dinero y el aporte de cuarteles bonaerenses pudo ser posible la compra de una autobomba usada pero en muy buenas condiciones, con esta base se logró la firma del decreto de creación de este nuevo cuerpo de bomberos que pasó a llamarse Manuel Belgrano, ya como institución conformada también comenzó a recibir el subsidio anual enviado por Nación, dinero que fue invertido en la compra de más vehículos.

“Actualmente contamos con cuatro autobombas una de ellas en reparación y dos camionetas de rescate, estamos muy bien equipados para hace frente a cualquier tipo de siniestros, pero nuestra mayor carencia fue el no poder contar con un espacio físico para instalarnos como institución de seguridad”, dijo.

El mismo año que se firmó el decreto de creación, el comandante Palma presentó un proyecto para que parte del terreno del hospital, aquel que no tiene uso, fuera cedido para la instalación de Bomberos, La Dirección de Seguridad Vial y Samec, pero no hubo respuesta sino siete años después.

“A principios de este año el Dr. Roque Mascarello nos apoyó con la aprobación de la cesión en comodato, nosotros ya contábamos con el dinero para comenzar con la obra, por lo que en forma inmediata iniciamos su construcción, lamentablemente por los cambios en la economía del país el dinero nos rinde menos, pero queremos un espacio con lo básico construido para trasladarnos, después, de a poco, iremos con las ampliaciones”, agregó.

El cuartel actualmente cuenta con un total de 35 voluntarios capacitados, sus intervenciones en accidentes viales, incendios de distintos tipos son constantes, el lugar que actualmente ocupan como un precario cuartel, se encuentra muy alejado de la ruta 34, ruta donde se producen la mayoría de los siniestros, con la nueva ubicación de cuartel, el tiempo de intervención se verá reducido a favor de las víctimas.

“Las mayores intervenciones son de tipo accidentes viales, debemos rescatar personas atrapadas, retirar vehículos de la cinta asfáltica, dar vuelta a automóviles volcados, llegar hasta la ruta hoy es un problema porque estamos lejos y debemos movernos dentro de una zona urbana”, finalizó Pal ma.