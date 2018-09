Erradicar la tracción a sangre, tema pendiente

La ordenanza que prevé la eliminación rige hace tres años pero no se cumple.

La erradicación de la tracción a sangre sigue siendo una cuenta pendiente en Rosario de la Frontera, donde rige una ordenanza desde 2015, a través de la que se hizo un censo de los carreros, pero no se avanzó en reemplazarlos por motocarros u otros vehículos.

El autor de la ley es el exconcejal, Franco Suárez, quien dijo que como resultado del censo el municipio informó que hay unos quince carreros en la localidad, aunque se cree que circulan muchos más.

La ordenanza 3.700/15 consideró la problemática de la tracción a sangre, en relación a las diferentes actividades que se realizan y la necesidad de contar con una normativa, creando un censo de control animal y la posterior erradicación de los mismos.

La ley además expresa claramente que el trabajo de tracción a sangre en nuestra ciudad se da en diferentes actividades, como ser recolectores de residuos sólidos urbanos, lecheros, verduleros, recolector de material de construcción y de pastizales entre otros.

Señala que es necesario cuidar y proteger a los caballos y que el trabajo de estos animales es una problemática, teniendo en cuenta las aristas sociales, económicas, de salud animal, de exclusión social, de inseguridad vial, etc.

Tuvo en cuenta que son muchos los pedidos de los vecinos sobre los planteos, denuncias y reclamos en muchas oportunidades de todas las asociaciones proteccionistas que trabajan en la ciudad.

Fue promulgada en término

El Concejo Deliberante ha sancionado y el Departamento Ejecutivo Municipal ha promulgado la ordenanza de protección animal.

"Desde que se promulgó la ordenanza tenían 90 días para su implementación. La idea básica también era que dos veces al año se hiciera un censo para recabar la cantidad de equinos y saber si había más o menos animales trabajando", dijo Franco Suárez.

"El año pasado el concejal Hugo Nogales pidió que se cumpla la ordenanza pero no prosperó", expresó Suarez a El Tribuno.

La solución en Salta

Cabe destacar que, el intendente salteño Gustavo Sáenz fue impulsor de una ley ejemplar respecto a la prohibición de la tracción a sangre.

Al respecto, el jefe comunal, Gustavo Solís, expresó a El Tribuno: "Aquí no es tan grave la situación, ya que son menos de 10 las familias que viven de eso. Esto es algo que lo pensamos desde el día 1 pero para ello debemos utilizar recursos que hoy no disponemos. Cuando estén dadas las condiciones vamos a avanzar, es algo inminente, debemos tener la certeza de que cuando tomemos medidas deben ser definitivas, no nos sirve hacer show político. De lo contrario podríamos fracasar. Estamos trabajando con el cuidado de animales, por ejemplo este es el municipio donde se hicieron la mayor cantidad de castraciones en el último año".

En Metán

Los carreros de San José de Metán se vienen oponiendo firmemente a que la tracción a sangre sea reemplazada por vehículos con combustible, como propone un proyecto de ordenanza aprobado por unanimidad por el Concejo Deliberante.

Por otra parte, el intendente Fernando Romeri recibió las inquietudes de los carreros y devolvió la ordenanza enviada por el legislativo con varias observaciones a la norma.

El Concejo Deliberante aprobó, en marzo pasado, por unanimidad un proyecto para que los carros tirados por equinos sean reemplazados por vehículos con combustible, como triciclos o motocarros.

El proyecto fue presentado por el concejal Raúl Moya. La iniciativa señala hechos lamentables ocurridos en la vía pública, como por ejemplo, cuando un caballo que tiraba un carro se desplomó enfermo, lo cual causó indignación en la población.