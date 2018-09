Cristina rechazó las acusaciones de lavado de dinero y dijo que nunca tuvo cuentas no declaradas

La expresidenta Cristina Kircner rechazó hoy acusaciones de lavado de dinero y aseguró que ‘jamás‘ tuvo ‘cuentas bancarias no declaradas‘ y que ‘todos‘ los activos de su familia están en el país.

‘Se me cita a prestar declaración indagatoria sin que exista ningún estado de sospecha sobre la comisión de algún delito que me pueda ser atribuido‘, sostuvo la exmandataria en un escrito que presentó ante el juez federal Sebastián Casanello.

Al referirse a presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas al empresario Lázaro Báez dijo que las ‘desconoce‘ y que ‘no existe ningún elemento de prueba‘ que la vincule.

‘Debo señalar que jamás tuve cuentas bancarias no declaradas, ya sea sola, con Lázaro Báez o con cualquier otra persona. Todos los activos de nuestra familia están y seguirán estando en la República Argentina y siempre fueron incorporados a nuestras declaraciones juradas impositivas, así como también a las que presentamos en nuestro carácter de funcionarios públicos.

Además, por toda nuestra actividad siempre hemos pagado puntualmente los impuestos correspondientes‘, agregó.