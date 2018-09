Del Potro vuelve a jugar en octubre

El tandilense no jugará el Laver Cup y retomará su carrera el 1 del mes que viene en el ATP de Beijing.

Juan Martín Del Potro comienza a dosificar su carrera. Ya no es un pibe. Sus 29 años y las lesiones que lo han perseguido casi siempre, lo llevan a tomarse un respiro cada tanto.

El número 4 del ranking mundial decidió parar por lo que resta del mes luego de haber perdido la final del US Open hace diez días, frente a Novak Djokovic. Y después de confirmar su ausencia en la Laver Cup, anunció el día de su regreso y todos los torneos que disputará durante el próximo mes.

Delpo reaparecerá el lunes 1 de octubre, en el ATP 500 de Beijing; una semana más tarde jugará en el Masters 1000 de Shanghai, mientras que el 22 del mismo mes dará batalla en el ATP 500 de Basilea. El lunes 29 afrontará el Masters 1000 de París.

¿Cuántos puntos defiende en cada torneo? En total, la Torre de Tandil defenderá 1.135 unidades, repartidas de esta forma: 45 en Beijing, 360 en Shanghai, 250 en Estocolmo, 300 en Basilea y 180 en Francia.

Del Potro iba a ser una de las figuras del equipo Resto del Mundo que chocará con el conjunto Europa por la segunda edición de la Laver Cup, el próximo fin de semana en Chicago. Pero el tandilense decidió no participar para recuperarse plenamente del desgaste que le produjo la última gira.

El suplente de Del Potro será el estadounidense-francés Tiafoe. Con este cambio, el equipo Resto del Mundo será integrado por Diego Schwartzman, el sudafricano Kevin Anderson, los locales Tiafoe, John Isner y Jack Sock y el australiano Nick Kyrgios. Por el lado europeo, jugarán Roger Federer, Djokovic, el alemán Alexander Zverev, el búlgaro Grigor Dimitrov, el belga David Goffin y el británico Kyle Edmund.

Delpo, además, sigue con altas chances de jugar el Masters de Londres.