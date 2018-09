Guillermo: "Hemos hecho un buen trabajo”

Sus cien partidos dirigiendo a Boca, el análisis de la victoria sobre Vélez, Carlos Tevez y la decisión de no incluir a Mauro Zárate, fueron los temas que abordó Guillermo Barros Schelotto tras la goleada.

“En este tiempo hemos hecho un buen trabajo, en conjunto, no solamente el cuerpo técnico sino también la dirigencia, los jugadores”, dijo sobre sus estadía en el xeneize.

“Nosotros sabemos que por técnica y velocidad nos podemos imponer al rival. Vélez también puede generar peligro pero creo que hoy nos hemos defendido muy bien”, analizó luego el Mellizo sobre el partido. “Me voy muy contento, el equipo jugó muy bien, estuvo bien parado, me gustó mucho. Nos acomodamos según las necesidades del partido, tenemos la ventaja de tener variantes. Quizá nos fijamos más en cómo dañar al rival que en nuestro armado”, añadió.

Con respecto a la actuación del Apache, con quien se había generado una especie de discordia, Guillermo opinó: “Tevez hizo un buen partido, estuvo metido, bien en lo táctico, cumplió con lo que le pedimos. En el segundo tiempo, viendo que el rival se venía, elegimos cambiar a Carlos por Villa, que nos iba a dar mucha más velocidad en el espacio”. Y cuando Carlitos se retiró, el entrenador le dio un abrazo a la vista de todos, como para demostrar que el clima interno está muy bien.

La ausencia de Zárate fue otro tema: “La decisión fue mía y no lo consulté con él. Me parece que ponerlo era exponerlo en lo mediático y la verdad es que nosotros necesitamos tranquilidad”, explicó.