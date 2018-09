Jugar el Regional Federal Amateur 2019 no va a ser nada fácil

La exigencia del Consejo Federal para los clubes creció notoriamente, sobre todo teniendo en cuenta que se avecina el próximo Torneo Regional Federal Amateur 2019 y muchos no cumplieron con los rigurosos requisitos.

La entidad madre del fútbol de ascenso anticipó que no tendrá consideración con los clubes morosos, Y estarán obligados a presentar toda la documentación requerida a rajatabla para poder participar.

Así surgieron las primeras dudas y rumores sobre la posible deserción o descalificación de algunas instituciones que todavía no terminaron de cumplir con los trámites administrativos indispensables.

El detonante de la polémica fue la lista que publicó el sitio web ascensodelinterior, donde informaba que las ligas Güemense, Anteña y Metanense estaban fuera del próximo Regional Amateur, información que, en principio, era correcta, pero esto ya fue subsanado; más otras entidades que adeudan documentación.

Ante tanta incertidumbre y desconocimiento de la situación, El Tribuno dialogó con José Alzogaray, presidente de la Federación Salteña de Fútbol: “Ante la publicación emitida me comuniqué con el Consejo Federal, que no había recibido la documentación de Anta porque se demoró en llegar”, explicó el dirigente.

Previo a todo el revuelo que se armó días pasados, Alzogaray expresó: “La semana pasada fui al Consejo a presentar el certificado que me habilita como presidente de la Federación y hablé con algunos dirigentes, como por ejemplo Marcelo Mure y Osvaldo Romano (delegado regional del Norte). Ellos me dieron la tranquilidad que no habrá inconvenientes”.

En el caso puntual de la Liga Anteña, todo podría cambiar si algunos de los clubes no cumplen lo requerido por el Consejo Federal. Al tener 20 equipos en competencia, le corresponde dos plazas, esto significa que si un club no presenta toda la documentación en tiempo y forma, esta liga perderá una plaza. Con respecto a otros clubes que están en la “lista negra”, el presidente de la Federación explicó: “En Tartagal (Liga Departamental) les falta completar la documentación a cuatro clubes, que envíen el certificado de Personería Jurídica”, aseguró. “En Metán están casi en la misma situación, deben todos los certificadas, incluso la misma Liga”, añadió.

Otro de los principales requisitos que demanda el Consejo Federal es la capacitación en “el sistema Comet, porque tienen que cargar todos los datos del jugador y los de inferiores. Cada club tiene al menos cuatro divisiones”, expresó Alzogaray, quien continuó: “También tienen que presentar los certificados apto físicos de todos, póliza de seguro del espectador y jugador”.

La mayoría de las ligas están en proceso de homologación de sus torneos para el Regional.

La entidad madre del fútbol de ascenso notificó a todos de las nuevas exigencias hace aproximadamente 60 días. “Tienen plazo hasta el 10 de octubre. Los que no den cumplimiento quedarán descalificados por su culpa”, avisó.

Punto aparte es el presente de la Liga Güemense, que viene golpeada desde hace un tiempo y por falta de camaradería entre los dirigentes fue intervenida hace muy poco (17 de septiembre). Allí llamarán a asamblea en los próximos días.