El Presupuesto incluye una suba en el impuesto a las Ganancias

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, deberá defender hoy a partir de las 14 el Presupuesto 2019 en el Congreso, el cual introduce una serie de modificaciones sobre el impuesto a las Ganancias sobre asalariados, las condiciones para llevar adelante un canje de deuda, restricciones para gozar de la pensión universal para el adulto mayor (PUAM), y un recorte en el plus que cobrarán a partir de ahora los jubilados en la Patagonia, acaso los puntos que generarán las mayores rispideces en el debate.

El proyecto enviado el lunes a la cámara de Diputados levantó sospechas respecto a la posibilidad de realizar una reestructuración de los pasivos del estado, ya que pretende eliminar el artículo 65 de la ley 24.156, que establece que para llevar adelante un canje debe haber una mejora en el monto, los plazos y/o la tasa. La ley de leyes para el año próximo borra este requisito y habla de hacerlo "atendiendo a las condiciones imperantes del mercado financiero".

Jubilaciones

En cuanto a las jubilaciones, por un lado se establece que los adultos mayores que gocen de la PUAM no podrán desempeñarse con una actividad en relación de dependencia o por cuenta propia (artículo 38). Por el otro, se reduce el coeficiente de 1,40 a 1,20 para estimar las nuevas jubilaciones en zonas geográficas "desfavorables". Es decir que a partir de ahora quienes se retiren en las provincias patagónicas tendrán un plus un 50% inferior, en tanto quienes ya están gozando del beneficio, no lo verán recortado.

También se baja en diez puntos porcentuales el adicional de las asignaciones familiares para el sur del país, al pasar del 40% al 30%.

A su vez, el artículo 86 estipula que no serán aplicables las deducciones del impuesto a las Ganancias que estén por fuera de la ley del tributo, es decir, que hayan sido adquiridas por medio de "decretos, convenios colectivos de trabajo o cualquier otra convención o norma de inferior jerarquía".

De acuerdo al proyecto, esto afectará a los montos que pueden deducirse de ese tributo en concepto de "gastos de representación, viáticos, movilidad, bonificación especial, protocolo, riesgo profesional, coeficiente técnico, dedicación especial o funcional, responsabilidad jerárquica o funcional, desarraigo y cualquier otra compensación de similar naturaleza".

De esta manera, el Gobierno busca elevar lo recaudado con este gravamen, en una jugada que busca seducir a los gobernadores para que aprueben el Presupuesto, ya que se trata de fondos coparticipables.

"Los distintos conceptos que bajo la denominación de beneficios sociales y/o vales de combustibles, extensión o autorización de uso de tarjetas de compra y/o crédito, vivienda, viajes de recreo o descanso, pago de gastos de educación del grupo familiar u otros conceptos similares, sean otorgados por el empleador o a través de terceros a favor de sus dependientes o empleados, se encuentran alcanzados por este impuesto", plantea el texto sobre el que deberá responder Dujovne.

Fuente: BAE Negocios