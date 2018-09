Pensionado gana $6.200 y debe pagar $5.342 de luz

El tarifazo viene teniendo un fuerte impacto negativo, principalmente en las familias humildes, que no pueden afrontar el pago de los servicios como la luz, el agua y el gas.

Germán Santos Ponce tiene 65 años y es un pensionado que vive en el humilde barrio Nuevo Hogar de San José de Metán.

El hombre y su familia están muy angustiados porque cobra $6.200 y debe pagar una boleta de $5.342,13, por los servicios de luz, agua e impuestos, lo que les resulta imposible.

Ponce tiene un pequeño comercio en su domicilio. "Tenemos una sola heladera exhibidora, por eso no entendemos cómo puede llegar semejante cantidad de dinero por el uso de la energía. Encima el negocio está fundido y lo estamos por cerrar porque ya casi no tenemos mercadería y no se vende nada", dijo el vecino.

"Yo tengo una pensión por invalidez y en febrero me cambiaron para adultos mayores y este mes no he cobrado el sueldo. Me explicaron y me dijeron que fue por cuestiones administrativas. En la Anses me dijeron que ya se va a solucionar, pero mientras tanto cómo hago para vivir", explicó Ponce.

El hombre nació en el paraje Tajamar, ubicado al este de San José de Metán. "Siempre trabajé en el campo, donde era hachero. Andaba en los obrajes y yo sé lo que es el hambre, no como estas personas que nos gobiernan que le están haciendo tanto daño al pueblo", dijo Ponce indignado.

El vecino dijo que hace diez años tuvo que dejar de trabajar por problemas en la columna. "No me podía ni mover, ahora estoy mejor y puedo caminar. Pero jamás me imaginé vivir esta crisis. A esta boleta yo no la puedo pagar, por eso voy a comenzar a golpear puertas para que alguien me ayude, me dé una solución", destacó.

Con la ayuda de familiares y amigos y buscando otro ingreso que le permitan subsistir, Ponce se arriesgó a comprar un auto cero kilómetro que iban a poner a trabajar como remis. "Con lo que cuesta la nafta los números no cierran, el auto está parado y no estoy pagando la cuota. Lo que me está pasando es realmente grave. Parece que he nacido para sufrir", se lamentó.

El hombre tiene dos hijos de 24 y 27 años. "Mi hija trabaja en un comercio y gana poco y solamente le alcanza para pagarse sus estudios en Salta. Mi hijo es técnico en computación pero no tiene trabajo, por eso hace pan casero para vender", detalló. "Yo también cuando trabajaba en el campo siempre estuve mal pagado y nunca me hicieron aportes para la jubilación. Ahora cada vez estamos peor. Yo lo voté a Macri, pero la verdad estoy muy arrepentido y dolido", dijo Ponce.

La boleta de Edesa

La boleta de los servicios del vecino indica que debe pagar de Edesa $4.260,01, Aguas del Norte $677,84, una tasa municipal de $219 y otros items, lo que hace un total de $5.342,13.

"No sé lo que voy a hacer, estoy desesperado. No tengo el dinero para pagar eso. Yo no sé leer ni escribir, pero sí me doy cuenta de las cosas, por ejemplo, este presidente nos está endeudando con el FMI, está entregando el país y arruinando el presente y el futuro de todos, principalmente de los que menos tienen", concluyó.