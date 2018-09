Macri: "La inflación con la devaluación nos han pegado, pero a partir de acá vamos a ir bajándola lentamente"

El presidente Mauricio Macri reconoció hoy que "es un momento difícil" en el país porque "la inflación con la devaluación nos ha pegado" y si bien explicó que habrá "unos meses de poner el hombro", confió en una recuperación económica.

"Es un momento difícil. La inflación con la devaluación nos ha pegado, ero a partir de acá vamos a ir bajando lentamente la inflación. Tenemos que llegar a ser un país normal con una inflación de un dígito, un país normal donde el Estado cobre menos impuestos y se banque con los impuestos que cobra", afirmó Macri.

En declaraciones formuladas a una radio sanjuanina, el mandatario explicó: "sé que es un camino duro pero era el único posible".

Además, señaló que la crisis en los "mercados emergentes" le "pegó mal" al país y explicó: "nos llevó a esta devaluación del cien por cien, eso nos trajo la recesión económica y vamos a tener unos meses de poner el hombro".

"Pero si estamos saliendo definitivamente de estas tormentas, siempre estamos pidiendo que el mundo no tenga tormentas nuevas, eso quiere decir que nos vamos a estar recuperando", agregó.

El primer mandatario destacó que "bajó mucho" el riesgo país desde el orden de los 800 a los 600 puntos y agregó: "esperemos que siga bajando porque en la medida que baja el riesgo país empieza a bajar (el costo del) financiamiento para las empresas para comprar máquinas y hacer proyectos".

Macri volvió a hacer referencia a la "tormenta para los mercados emergentes" que a partir de abril pasado hizo que el país, según dijo, se quedara "sin crédito".

"De los mercados emergentes, la Argentina es el que más complicado está porque hace 70 años que tenemos un déficit fiscal enorme, que el Estado gasta más de lo que tiene y vive de prestado hace muchos años", puntualizó.

Según dijo, eso "se agravó mucho en el gobierno anterior que aumentaba el gasto público muchísimo y sin un resultado muy bueno porque no hubo mejores infraestructuras, mejores obras, más energía; al contrario nos quedamos sin energía".

También indicó que el país "no tiene un sistema financiero propio sino uno muy chiquito" mientras que otros mercados emergentes cubren sus necesidades de financiamiento en un "80 o 90 por ciento" a través de fondos locales.

"Nos pegó mal", reconoció Macri, quien señaló que en cuanto a inversiones "veníamos bien" ya que "en 2017 hubo récord en energía, agro, minería, turismo".

Al respecto, indicó: "me parece que van a venir más (inversiones) bajando el riesgo país".

El jefe de Estado se mostró "muy comprometido" con la gestión, al tiempo que dijo que sabe que propone "un camino duro pero era el único posible".

"Recibimos un país fundido, sin reservas en el Banco Central, sin relaciones con el mundo", dijo.

Sobre los jubilados, afirmó que el Gobierno está "muy cerca de ellos" a través del programa de Reparación Histórica y "los créditos Anses".

Afirmó que tienen "una tasa razonable" y sirven para "arreglar la casa, ayudar a los hijos y a los nietos".

Por otra parte, insistió en que "las obras tienen que ser sinónimo de alegría, de futuro, de cambio, nunca más de algo espurio, de curro, de afano".

"Los buenos gobiernos son los que más obras hacen no los que más contratos generan para los parientes", puntualizó.