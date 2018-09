A pesar del alto acatamiento al paro nacional, el comercio atenderá normalmente

El paro general convocado para el martes próximo por la Confederación General del Trabajo ( CGT ) y por el moyanismo se anticipa como una medida de fuerza con alto acatamiento, ya que diversos sectores anunciaron que adherirán.

Para empezar, no habrá servicio de transporte público. El martes pararán colectivos.También se adherirán los gremios de los camioneros (no habrá recolección de residuos, clearing bancario, reparto de mercadería ni distribución postal) y no funcionarán los aviones, escuelas, hospitales, bancos, Justicia, naftas, y los supermercados podrían no abrir, según informaron a nivel nacional. Salta no escapará a estas adhesiones. La Veloz del Norte emitió un comunicado para cambiar el pasaje de quienes tengan previsto viajar en esa fecha. Tampoco habrá transporte público. Los hospitales solo trabajarán con la guardia mínima y no habrá recolección de basura al igual que en resto del país. La ADP también se suma a la medida.

A pesar del alto acatamiento, el comercio anunció que no se adherirá a la medida. Desde la Cámara de Comercio indicaron que las entidades nacionales (CAME y CACS) manifiestan su desacuerdo a la medida de fuerza, entendiendo que tiempos difíciles como los que atraviesa el país en general y nuestro sector en particular, no se superan con acciones de esta naturaleza, sino con esfuerzo por sostener las fuentes de empleo genuino. Por tal motivo la atención será normal.

La huelga de este martes será la cuarta durante la gestión de Mauricio Macri .