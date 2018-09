Atlas, el sueño del estadio propio

El Club Social y Deportivo Atlas es una de las instituciones más jóvenes afiliada a la Liga Salteña de Fútbol. Fundado un 20 de diciembre de 2000, los tigres de La Pedrera, como fueron bautizados, sueñan con crecer en materia de infraestructura, algo que no tuvieron a lo largo de sus casi 18 años de existencia.

José María Guaymás fue jugador y es el actual presidente de la institución, y con 34 años es uno de los dirigentes más jóvenes del fútbol salteño.

Hace pocos días un grupo de socios y de dirigentes empezó a construir un contrapiso para ubicar una casilla en el predio que posee Atlas camino a La Pedrera.

“En Atlas comienzo como jugador, había dejado de jugar en Central Norte y me dediqué a estudiar Derecho. Una vez, saliendo a correr, me crucé con el profe Jorge Honecker y me pregunto si estaba jugando. Le dije que no y me invitó al club en el año 2007”, contó Guaymás, quien además agregó: “Jugué el Torneo del Interior en el 2008, salí campeón en el 2010 del Torneo Anual y me retiré con esta camiseta para recibirme de abogado”.

El titular de Atlas contó cómo arrancó su vida dirigencial. “Me metí en la comisión para ayudar al presidente Luis Mamaní, lo veía solo y tenía problemas administrativos. Un día se enfermó y me pidieron si podía ayudar para mantener el club, dije que lo tenía que pensar, había un grupo de amigos que los hice hacer socio, trabajar solo no podía. Presenté mi lista y ganamos las elecciones”, dijo. El sueño del estadio propio es el objetivo de esta dirigencia. “Somos jóvenes, nos apasiona el fútbol pensábamos que el fútbol era una cuestión de ir y gestionar pero no es fácil. El club no tiene sede social, no tenemos un predio donde entrenar. Entonces nos propusimos a tratar de recuperar el predio, soñamos a lo grande, queremos contar con nuestro estadio, la cancha cerrada, tribunas, vestuario. Presentamos dos proyectos en la Liga, presupuestado, hay un compromiso con el presidente Daniel Cáseres”, agregó.

Conseguir un espacio para las divisiones inferiores es la prioridad de esta comisión.

“Entrenábamos en Unión, Asembal, de Municipal, íbamos de un lugar a otro y eso es dinero que lo podemos invertir en la construcción de la cancha. Tomamos la rienda de esto, lo primero que tenemos que hacer es una casa, somos un club que no tiene ingresos. Había mucha preocupación en los socios porque no se hacía nada en el predio, hicimos reuniones. Nos pusimos de acuerdo y se empezó a hacer el contrapiso, no tenemos luz, agua pero aún así empezamos a trabajar”.

El primer paso ya está en marcha, Guaymás remarcó: “La casilla la va a donar el profe Castillo, un histórico del club. La familia Alfaro siempre está, al igual que el profe Jorge Díaz y su padre. Los Carabajal, en trabajo de albañilería. Esto es ir piedra por piedra”.

Para asociarse

Actualmente, Atlas tiene registrados a 200 socios, de los cuales solo aportan cerca 40. El valor de la cuota es de $50 y para asociarse puede hacerlo comunicándose al 154-440-812 (José María Guaymás).