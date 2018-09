Una buena noticia: el cordobés que escribió su CV a mano consiguió trabajo

"Me llamaron ayer de la municipalidad y me ayudaron a conseguir un trabajo. Ellos me contactaron con una fábrica de vidrios", aseguró hoy Carlos a El Noticiero de la Gente, el joven cordobés que se volvió viral al hacer un currículm a mano.

"Hace 4 meses estaba sin trabajo y estaba en una situación muy complicada. Y ahora me cambió la vida", reveló el joven, y contó que deberá pagar sus deudas : "Mi abuela Margarita me prestó plata para viajar en colectivo. Ahora tengo que devolver todo lo que me ayudaron".

La historia comenzó cuando Eugenia, la dueña de un local de Córdoba, atendió al chico que buscaba trabajo. "Me preguntó si estábamos tomando personal y le respondí que por el momento no, pero le pedí que me dejara su CV de todas formas", relató la mujer. En ese momento, Carlos le dijo que no tenía plata "ni siquiera para imprimir un currículum". Eugenia le pidió a Carlos que dejara sus datos. "Qué importa que no tenía para imprimir, si lo que quiere y necesita es trabajar", escribió en las redes sociales donde compartió el CV y el contacto del chico con la esperanza de que su búsqueda laboral llegue a más personas.

Inmediatamente el posteo se compartió más de siete mil veces, generando gran conmoción en la población que se solidarizó con la situación de Carlos y la de tantos jóvenes desempleados.

"Siempre hay que levantarse con ganas"

Carlos se encontró hoy con Eugenia y contó a diversos medios cómo fue que llegó hasta ahí.

Todo comenzó la semana pasada y con una mala experiencia. "Andaba buscando y de repente me llamaron para una prueba de lavacopas. Me puse a lavar y me corté el dedo, me fue mal, me fui angustiadísimo. Y al otro día a la mañana veo que tenía un montón de mensajes, me llama mi hermana y me dice que salí en ElDoce.tv", contó a ese mismo canal sobre el momento en que se enteró que su esfuerzo se convirtió noticia.

"Yo me he pegado choques por todos lados, recibí 'no' por todos lados, y siempre me mantuve fuerte". En pleno móvil de Arriba Córdoba, y sin que esté planificado, apareció Eugenia López, la otra protagonista de la historia que el viernes subió a Facebook el CV escrito a mano que le dejó Carlos. "Se lo agradezco un montón, es todo gracias a ella. Tuve muchas sugerencias, muchos llamados", celebró.

Por su parte, Eugenia relató aquel primer encuentro: "Él entró y esperó que atienda a mis clientes. Cuando le dije que deje el CV me dijo que no tenía ni para imprimir, fue muy fuerte. Me llamó la atención eso y la letra, que es muy prolija".

Luego, casi sin querer, Carlos reveló su fórmula para seguir adelante pese a todo: "Siempre hay que estar con actitud. Esto es para toda la gente que está como yo, buscando trabajo. Siempre hay que levantarse con ánimo, entusiasmo y ganas. Yo me he pegado choques por todos lados, recibí 'no' por todos lados, y siempre me mantuve fuerte".