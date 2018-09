Tras el escándalo, Cobos volvió a nombrar a su pareja como asesora en el Senado

Natalia Obón, pareja del senador nacional Julio Cobos, fue reincorporada como asesora del despacho del ex vicepresidente, luego de renunciar a su designación como secretaria de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, confirmaron hoy fuentes parlamentarias.

El nombramiento de Obón para integrar la justicia federal había sido cuestionado no sólo por ser la pareja de Cobos, ex gobernador mendocino, ex vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner y actual senador nacional por Cambiemos.

La designación de Obón también fue criticada por diversos sectores porque la mujer se recibió de abogada hace pocos meses tras haber hecho un curso a distancia con una universidad privada.

Obón había renunciado a su cargo como asesora en temas de nutrición (su otro título universitario es el de Nutricionista) del legislador para asumir en la Justicia Federal.

Pero, luego de que renunció a la Secretaría judicial, el propio Cobos solicitó que se diera marcha atrás con la baja de la asesora quien integra el equipo del senador desde que el ex mandatario ingresó a la Cámara alta en 2015.

La nutricionista, con quien el senador mantiene una relación de pareja desde 2016, es una de las responsables de la redacción de un proyecto de ley sobre Etiquetado de Alimentos que permanece en estudio en la Comisión de Salud de la Cámara alta.

Con la ratificación de su cargo en el Senado, Obón permanecerá como personal de Planta Transitoria de la Cámara alta con la categoría A-3 y un sueldo aproximado de 65 mil pesos, según el escalafón oficial.