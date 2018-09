Lanús decidió no recibir hinchas de River

River Plate no podrá llevar sus hinchas cuando visite el viernes a Lanús, por la séptima fecha de la Superliga, según confirmaron desde el club local y los organismos de seguridad.

Desde la directiva del granate le informaron que para este encuentro, pautado para el viernes a las 21.15, decidieron no hacer el pedido a la Agencia de Prevención para la Violencia en el Deporte.

Desde que comenzó el torneo, Lanús siempre había recibido visitantes: en la primera fecha, tuvo público de Defensa y Justicia; en la tercera, frente a Aldosivi; y en la quinta, ante Racing.

Con este escenario, el único partido donde podría haber público de ambas hinchadas en la provincia de Buenos Aires es en Estudiantes-Newell’s Old Boys.

Sin embargo, Aprevide todavía no comunicó su decisión debido a que, antes de tomar una determinación de cara al encuentro que se disputará en cancha de Quilmes, hay que evaluar cómo será el traslado de los hinchas desde Rosario.