Macri aumentó su patrimonio casi 21% y volvió a superar los $100 millones

Según la Declaración Jurada Patrimonial de 2017 a la que accedió ámbito.com, el mandatario posee bienes por $ 99.876.155. En el ejercicio anterior del 2016, había declarado $ 82.602.401. En un año ganó $ 17.273.754, o sea, un 20,90% más que en el período anterior. Al asumir al frente de la Casa Rosada había declarado bienes por $ 110.278.620.

En su última DDJJ informó un terreno de 5.102 m2 en su ciudad natal Tandil, valuado en$ 525.916. Ese mismo lote un año atrás fue cotizado en $ 657.394. También agregó tres terrenos en Pilar de 157.500 m2, 185.000 m2 y 152.500 m2 por $ 596.333 cada uno. Los tres tiene la misma valuación. En Salta, en el paraje de Pluma de Pato, posee casi 20.000 m2, estimados en $ 3.130.750.



Los otros dos inmuebles declarados son el de la ciudad de Buenos Aires que en algún tiempo habitó el titular de la Agencia federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, en Barrio Parque y una chacra en Uruguay de 33.000 m2. El departamento con cochera tiene 370 m2 fue incorporado a su patrimonio en 2011. Por el 30% de esa propiedad declaró $ 2.172.429. Por el 100% de la casa en Maldonado figuran $ 7.419.600, 1 millón más caro que en el ejercicio pasado.

En su segundo año de mandato Macri se desprendió de "bienes del hogar", como electrodomésticos, obras de artes y muebles: pasó de tener $ 2.299.654 a $ 1.140.042. También vendió Obligaciones Negociables de YPF por $ 3.305.250, que ya no aparecen entre sus posesiones.



En el rubro "depósitos de dinero en el país" declaró al inicio del período unos $ 381.854 y u$s 90.000 equivalentes a $ 1.421.100, con un tipo de cambio a $ 15,79, correspondiente al primer semestre del 2016.



Pero al cierre del ejercicio, aseguró que tiene cash en cuentas corriente y cajas de ahorro $ 2.783.469 y unos u$s 342.940, equivalentes a $ 6.361.181, con un tipo de cambio de u$s 18,54. Las únicas acciones en su poder son del 20% de la inmobiliaria E Costa S.A. por $ 343.724.



A la hora de analizar sus inversiones financieras, ganó más de $ 19 millones con bonos y títulos. Además, en enero de 2017 adquirió otros $ 22 millones en nuevos instrumentos.

El documento presentado ante la Oficina Anticorrupción tiene fecha de emisión 18 de septiembre pasado. El plazo máximo por ley fijado para cargar los datos al sistema venció el 31 de agosto pasado, tras dos prórrogas sucesivas en junio y julio. Sin embargo, la OA de Laura Alonso justificó las demoras en publicar las DDJJ por una falla en la comprobación que realiza la AFIP de los datos informados. Por ese motivo, los bienes del presidente recién se conocieron públicamente este lunes 24 de septiembre, mientras el jefe de Estado se encuentra afuera del país.

Perfil