Volvió el debate de la nueva Bombonera    

Casi como distracción después de perder el Superclásico, en Boca salió nuevamente a la luz el debate sobre qué hacer con la Bombonera, ante su capacidad limitada que muestra por estos días. Reemplazarla o refaccionarla.

Los dirigentes de Boca, aunque no lo dicen a viva voz, se inclinan por lo primero y comienzan a ganar apoyo para lo que sería una nueva megaestructura con capacidad para, por lo menos, 100 mil hinchas. Pero una obra de esta naturaleza obligará al xeneize a mudar su localía por lo menos dos años.

La Bombonera cuenta hoy con espacio para 40 o 45 mil espacios, pero el club sigue acrecentando su masa societaria y hoy tiene más de 200 mil socios. Así, la ecuación no cerrará nunca.

El plan B, con una solución de corto plazo, es el que presentaron el arquitecto esloveno Tomás Camernik, el ingeniero Augusto Vallet y el ideólogo de la reforma Fabián Fiori, un empleado del club. Este proyecto se refiere concretamente a la ampliación, para lo cual se propuso reemplazar los palcos por dos nuevas bandejas y llevar de 4.200 espectadores, su capacidad actual de la zona, a 15 mil, con la mejora.

Para realizar el sueño, Boca necesita comprar 19 propiedades de las dos medias manzanas que están atrás de los palcos. Esta variante es potable , ya que los 48 dueños están dispuestos a vender. La obra tendría un costo total de 50 millones de dólares.

Hace un mes, este tema se debatió en una reunión que se llevó a cabo en la embajada de Eslovenia. Precisamente el plan es denominado “Proyecto Esloveno”, porque tanto el origen de la Bombonera como su posible renovación guardan una estrecha relación con ese país. La historia comenzó en 1940, cuando el arquitecto esloveno Víctor Sulcic construyó el mítico hogar del equipo de la Ribera. En esa época las tribunas cubrían las necesidades del club sin inconvenientes, pero hoy la cancha quedó chica.

Al presidente le gustó a medias el proyecto de reforma. Es que no soluciona la cuestión de fondo, pero tampoco se descartó la posibilidad de que, de forma paralela, también pueda llevarse a cabo la construcción de una nueva cancha para 100 mil hinchas.

San Lorenzo también

En San Lorenzo también se habla del nuevo estadio. Matías Lammens manifestó que la prioridad en el ciclón es la nueva cancha en Avda. La Plata.

Pero levantar semejante estructura no es tarea fácil desde el punto de vista económico-financiero. “La coyuntura obviamente que influye. Pasamos de un precio en pesos a otro que es casi el doble”, reconoció tras la suba del dólar. “Queremos armar algo que no sea solo un estadio de fútbol”, expresó dando a entender sobre la posibilidad de convertirlo en un lugar multiuso tanto para otros deportes como también para sucesos culturales. ¿Y cuánto costará el nuevo estadio de San Lorenzo? “El valor estimado es de 75 millones de dólares, es un cálculo que habla de dos mil dólares la butaca en un estadio de 38.000 ubicaciones”, contó. Su construcción se iniciará en unos meses.