Mayada, recuperado, será titular ante Lanús

Camilo Mayada se entrenó este miércoles con normalidad durante la práctica que el plantel de River realizó en el predio de Ezeiza y sería titular en el partido en el cual el elenco de Núñez visitará el próximo viernes a Lanús.

El futbolista uruguayo había prendido las alarmas cuando debió retirarse del ensayo del martes por sufrir una molestia en la rodilla derecha, la misma en la que había sufrido un esguince semanas atrás.

Mayada fue de la partida en la práctica que dispuso el entrenador Marcelo Gallardo en el River Camp y se entrenó a la par de sus compañeros, por lo cual se estima que estaría desde el inicio en el partido frente a Lanús.

Si bien el Muñeco todavía no lo confirmó, ante el granate preservará a la mayoría de los titulares teniendo en cuenta que el próximo martes a las 19.30 River recibirá a Independiente en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

De no mediar inconvenientes, el técnico pondría a un elenco similar al que venció por 4 a 1 a San Martín de San Juan en el Monumental en el encuentro previo a la victoria frente a Boca.

Entonces, River jugaría ante Lanús el viernes a las 21.15 con: Franco Armani o Germán Lux; Jorge Moreira, Luciano Lollo, Lucas Martínez Quarta, Camilo Mayada; Cristian Ferreira o Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz; Rodrigo Mora e Ignacio Scocco.

Por otra parte, Gallardo podrá contar con Ignacio Fernández para el partido frente a Independiente por la Copa Libertadores mientras que aguardará por la recuperación de Gonzalo Martínez, quien sufrió un desgarro en el Superclásico ante Boca.

En caso de que Martínez llegue en buenas condiciones, Gallardo decidirá si lo pone desde el arranque o si irá al banco de suplentes y si no es de la partida desde el inicio en su lugar estará Juan Fernando Quintero.

El probable equipo que jugaría con el elenco de Avellaneda es: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Exequiel Palacio, Leonardo Ponzio, Juan Fernando Quintero o Gonzalo Martínez; Lucas Pratto y Rafael Santos Borré.