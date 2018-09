Boca juega hoy con Gimnasia, para superar el golpe del superclásico  

Boca intentará hoy dejar atrás la derrota sufrida en el Superclásico ante River por la Superliga cuando se enfrente a Gimnasia y Esgrima La Plata, por los octavos de final de la Copa Argentina, desde las 21.10, en el estadio Mario Alberto Kempes.

El xeneize viene de perder como local frente River por 2 a 0 por la Superliga y el técnico Guillermo Barros Schelotto volvió a dejar afuera de la lista de concentrados a Fernando Gago, quien el pasado sábado la abandonó la concentración en la previa al partido ante el elenco de Núñez cuando supo que no iba a estar siquiera en el banco de suplentes.

El entrenador no podrá contar con el defensor Leonardo Jara, quien sufrió un desgarro el pasado fin de semana y en su lugar entraría Julio Buffarini mientras que en el mediocampo el colombiano Edwin Cardona entraría por Nahitan Nández.

Además Barros Schelotto dispondría el ingreso del delantero Mauro Zárate en reemplazo de Carlos Tevez para hacer dupla ofensiva junto a Darío Benedetto.

El conjunto platense viene con un panorama diferente ya que en la fecha pasada de la Superliga igualó como local frente a Rosario Central y previamente le ganó a Patronato de Paraná como visitante.

El técnico Pedro Troglio decidió no realizar modificaciones, por lo cual pondrá en el campo de juego por tercera vez consecutiva al mismo equipo que comenzó jugando los dos mencionados partidos.

Las formaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Emmanuel Mas; Pablo Pérez, Wilmar Barrios; Cristian Pavón, Mauro Zárate, Edwin Cardona; Darío Benedetto. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Gimnasia (LP): Alexis Martín Arias; Facundo Oreja, Maximiliano Coronel, Gonzalo Piovi, Matías Melluso; Horacio Tijanovich, Fabián Rinaudo, Lorenzo Faravelli, Matías Gómez; Santiago Silva y Mauro Guevgeozian. DT: Pedro Troglio.

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba) - Árbitro: Pablo Echavarría - Hora: 21.10 - TV: TyC Sports .