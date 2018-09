Carrió: “Va a haber huelgas, porque Moyano está a punto de ir preso”

Una de las arquitectas de Cambiemos insistió en que hubo un intento de desestabilizar al Gobierno durante la crisis cambiaria y dijo que la gestión de Mauricio Macri enfrentará más huelgas porque Hugo Moyano está “a punto de ir preso”.

Además, "intimó" al ministro de Producción, Dante Sica , para que convoque a las pymes; le pidió al jefe de la AFI, Gustavo Arribas , que "no presione" al fiscal Federico Delgado, que lo investigó en una causa por transferencias bancarias a Suiza; y le dedicó una chicana al papa Francisco .

1) "Moyano está a punto de ir preso"

Carrió apuntó contra el líder de Camioneros y los sectores que buscaron, aseguró, desestabilizar al gobierno de Cambiemos durante la crisis cambiaria. Anticipó "meses difíciles" para la Casa Rosada y se refirió a la tensa relación del Gobierno con los gremios. "Por supuesto que va a haber huelgas, sobre todo porque Moyano está a punto de ir preso. Va a parar el transporte".

2) El llamado de La Cámpora y una chicana a Francisco

Carrió reiteró que algunos sectores buscaron desestabilizar a la administración de Cambiemos y le envió un mensaje al papa Francisco. "Cuando yo dije 'voy a morir en la Casa de Gobierno', cambió todo. Me llamó gente de La Cámpora de de Buenos Aires diciendo que ellos no iban a estar en el golpe. También gente del círculo rojo. Y además el Papa dijo 'ayuden a Mauricio', miren qué buena acción efectiva que tuve", aseveró.



"Lo que no pueden bancarse los militantes golpistas es que uno muera en la Casa Rosada junto con el Presidente. A mí no me van a sacar en helicóptero", avisó. "Me encantó lo de Bergoglio. El Papa habrá pensado: 'Lilita muerta en la Casa Rosada, esa no me la banco'. Yo lo conozco demasiado al Papa".

3) "Lo intimo a Dante Sica"

Carrió cuestionó la demora del ministro de Producción en convocar a pequeños empresarios y pymes a una reunión con el Presidente en Olivos. "Intimo al ministro de Producción para que antes de fines de octubre los convoque a Olivos. Están postergando el lanzamiento de las medidas", afirmó.

La diputada aclaró que no tiene "ningún enfrentamiento" con Sica, pero que será la "última intimación". "Sé lo que digo, no hay más tiempo. ¿Saben por qué? Yo puse la cara en la peor de las crisis. Estoy hablando del plan de pymes desde junio. Comprometí mi palabra y la del Presidente, los ministros tienen que cumplir", subrayó. Y advirtió: "No quiero ver a De Mendiguren ni a nadie de la UIA sentado [en la reunión con el Presidente]".

4) "Que Arribas no presione a fiscales"

Además, sostuvo que no va a "permitir" que el titular de la AFI, Gustavo Arribas, "presione" al fiscal federal Federico Delgado, que investigó al jefe de los espías por transferencias bancarias a una cuenta en Suiza. Esa causa se inició a raíz de una denuncia de Carrió.

"No lo voy a permitir. Fue una denuncia mía. El fiscal está actuando. Estamos para proteger los fiscales que, en el acierto o en el error, quieren cumplir la ley", resaltó.

5) "Quintana era la persona más inteligente del Gobierno"

Carrió volvió a cargar contra los empresarios del sector farmacéutico, a quienes acusó de haber intentado desestabilizar al Gobierno y pedido la remoción de Mario Quintana, exvicejefe de Gabinete. "Voy a denunciarlos por atentado al orden democrático porque fueron por Quintana", anticipó.

Para Carrió, no había que cambiar ministros en el Gabinete. Es más, consideró que hubo un intento por "vaciar a un presidente de la República de las personas más inteligentes" de su gestión.

"Quintana era la persona más inteligente que tenía el gobierno. La ley de urbanización de villas salió por Quintana, Carolina Stanley y por mí. También la ley de defensa a la competencia o incluso la de 'recuperar lo robado'. Era un mediador inteligente".

6) "Revolución pacífica de izquierda" y empresarios "corruptos"

La jefa de la CC dijo que pareciera que en la Argentina se produjo "una revolución pacífica de izquierda" con la causa de los cuadernos de las coimas. "Por primera vez, no solo están cayendo los corruptos del gobierno, están cayendo los empresarios corruptos", remarcó.

Y lanzó: "Esto no lo hizo Cristina ¿Cuándo [la expresidenta] tocó a Techint? El kirchnerismo se convirtió en parte de la patria contratista cuando puso a Lázaro Báez como testaferro. Se cayó la patria contratista y esto supone un vacío".

7) La reelección de Macri

Con respecto a los dichos del Presidente sobre su intención de competir por la reelección, Carrió opinó que le parecía "correcto". "Lo voy a acompañar. No es una persona obsesionada por el poder. Quiere ser un gran presidente, histórico y que cambie la historia".

8) "¿Dónde estaban los jueces en 2004?" y un momento incómodo

Carrió recordó que muchos de los que están presos por la causa de los cuadernos fueron denunciados por la CC en 2004 y se preguntó "dónde estaban" los jueces, fiscales, políticos y periodistas en aquel momento. "Acá hay una complicidad por silencio que no se puede volver a repetir", sentenció.

Luego, sorprendió a los conductores de A dos voces, Edgardo Alfaro y Marcelo Bonelli, con una chicana. "A ver, los dos que me están escuchando y que los amo. ¿Cuántas veces me dijeron 'huracán'? ¿Cuántas veces me dijeron que era exagerada? ¿Cuántas veces la gente del Grupo Clarín almorzaba todos los miércoles con Néstor Kirchner mientras se robaban el país?". Y completó: "¿Quién no era amigo de Julio De Vido ? ¿Qué gobernador e intendente?".

9) El pedido al Senado y la recuperación económica

Carrió afirmó que el jefe del bloque peronista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto , y Ángel Rozas (UCR) le prometieron que la ley "banco de alimentos", que establece cambios en el Régimen Especial para la Donación de Alimentos en Buen Estado (Donal), será aprobada por unanimidad.

"Vamos a pasar momentos difíciles, sí. Hay que solucionar el tema del hambre. Pido la sanción de la ley de alimentos. Hay que sostener, es un parto de nacimiento de la República. No esperemos recuperación económica hasta marzo", señaló.

Fuente: La Nación