VIDEO: El crudo análisis de Oscar Ruggeri sobre los piquetes y la grieta se volvió viral

Ocurrió en vivo hace unos días atrás, pero el registro se viralizó en las últimas horas a través de redes sociales y WhatsApp. El ex campeón del mundo con la Selección Argentina Oscar Ruggeri realizó un lúcido comentario en el programa 90 Minutos que se emite por Fox Sports y recibió el apoyo de usuarios que se sintieron identificados con el tono de sus palabras.

Un poco de enojo por un piquete que le había complicado la llegada a su trabajo, mucho de sentido común. El DT cuestionó a las personas que interrumpen el tránsito con capuchas y palos, y apuntó contra “los bandidos” que quieren que a la Argentina le vaya mal.

En esta nota, la transcripción de parte de sus dichos:

+ Estoy cansado, loco, estoy cansado. Te cortan la calle, te amenazan con palos. ¿Qué es esto?. Te amenazan con palos. Con palos, encapuchados. ¿Qué es eso? Es un delincuente. La gente que protesta de verdad, protesta de verdad, pone la cara, dice: Estoy mal, perdí el trabajo, no puedo darle de comer a mi familia. Bárbaro, banquemos a esa gente a morir. Lo que cueste. ¿Pero al encapuchado que te amenaza con un palo? ¿Estamos todos locos?

Si yo agarro un palo y amenazo, ¿qué hacen? Me meten preso. ¿O no? ¿Y por qué? Hay un montón de gente, un montón de bandidos que quieren que nos vaya mal, que quieren que nos vaya mal, esas son las cosas que me ponen mal, que nos vaya mal a los argentinos.

Cómo puede ser que haya gente que piense así en vez de decir: Se votó a una persona y vamos todos con esta persona. El año que viene, a votar otra vez y el que gana, ayudémoslo. Vamos todos con uno.

Pero no podemos serà los fanáticos se cierran contra este. El otro ... Estamos todos en contra de todos. Dejate de joder. ¿Cómo querés ir para adelante? Yo no entiendo nada de política, la verdad no entiendo nada de política, pero hay cosas que me gastan, me duelen, me duelen porque digo: ¿No es más simple la cosa?

¿Por qué quieren que nos vaya mal para que entre el otro? ¿No sería bueno apoyar todos a darle para adelante? Si después se hicieron las cosas mal, el que robó vaya preso, loco, llámese como se llame. Vaya preso, viejo. Y así tiene que salir adelante.

Prendés la televisión y escucho a los que estuvieron: ¡Enseñan ahora! No, porque yo haría tal cosa. Cuando están, se mandan unos mocos bárbaro, déjense de joder. Opinan, opinan. Ayudemos, no sé qué tenemos que hacer.

¿Hasta cuándo, loco? Nos amargamos al pedo. Hay que gente que la pasa mal, que labura de verdad y que tiene problemas de verdad. Ayuden a esos. A esos hay que ayudarlos, tenemos que ayudarlos a todos esos.

Los pendejos estos que andan con palos, encapuchados, ¿qué ayudar? Andá a laburar. ¿Qué con palos? ¿Con palos? Somos todos machos con palos. ‘¡Te rompo el auto! ¡Te rompo el auto!. Me hacen calentar.