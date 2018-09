Otro pub de la Balcarce que no pudo con la crisis: Zumba se va

¿Quién no pasó alguna noche por Zumba Bar? Es un clásico de la Balcarce, que nació casi con la propuesta de hacer el paseo, hace unos 18 años atrás. Los hermanos Alfredo y José García Malamed, supieron armar un espacio donde convivieron los personajes más delirantes con los más circunspectos, sin que ninguno se sintiera afectado por el otro. Ese ambiente de convivencia tan extraño en estos tiempos de grieta, afectó la vida de muchas personas que pasaron muchas de sus horas nocturnas acodados en su mítica barra. Personajes como El Mecha, Luquitas, Semilla, Panchito y tantos otros, supieron dar palabras a quienes estaban sin brújula a esa hora. "No queremos decir "adiós', sino un "hasta pronto'. Lo que es seguro es que este fin de semana será el último en este lugar", dice José, que remarca la palabra "incertidumbre" a la hora de hablar del futuro. Sin embargo, mañana a la medianoche actuarán Les Cosocomué y Valentaína. El primero, un grupo que mezcla ritmos y calidad. Valentaína es una cantautora de voz y corazón vibrante. Buena despedida para Zumba, otro pub salteño que no pudo resistir, como La Musa, en el Paseo de los Poetas, el embate de la economía que sufrimos los argentinos en estos días. Una pena.