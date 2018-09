Perforarán un pozo para explorar la existencia de petróleo en Chirete

En cercanías de la ruta nacional 81 casi en el límite entre Salta y Formosa, en el área identificada como Chirete, la primera semana de octubre comenzará la perforación de un pozo exploratorio que buscará adicionar más petróleo a la producción salteña.

Todo dependerá de los resultados que el proyecto arroje pero por el momento, la generación de unos 100 puestos de trabajo en la deprimida industria de los hidrocarburos, ya es una buena noticia.

El lunes, la comisión directiva del sindicato de los petroleros privados de Salta y Jujuy firmó un convenio con la operadora del área Chirete, High Luck Limited, asociada en esa área con la compañía Pampa Energía, para dar por iniciado este pozo exploratorio. Estuvieron presentes la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini, el secretario de Trabajo Alfredo Batule, el secretario de Energía Marcelo Juri y el secretario general del gremio de los petroleros privados de Salta y Jujuy, Sebastián Barrios.

La inversión prevista ronda los 10 millones de dólares con un tiempo de ejecución de dos meses y generará una reactivación en el sector en el que se incluye también a comercios de la zona que proveerán desde materiales hasta catering para el personal.

Sobre las expectativas laborales que genera este proyecto a gente desocupada de la zona que exige ser incorporada, Barrios dijo: "En la zona se hizo una audiencia pública y de allí resultó que las personas que residen en las cercanías y que pueden ocuparse de tareas generales, son 25 aproximadamente y serán contratadas; el resto necesariamente tiene que ser mano de obra calificada".

A cerca de esta única exploración prevista para este año, Barrios dijo que "es una buena noticia teniendo en cuenta el parate total que venimos padeciendo. En esa área ya se hicieron exploraciones en años anteriores pero en esta oportunidad el consorcio presentó esta propuesta a la provincia y todos esperamos que obtenga los mejores resultados y el área se pueda desarrollar".

Barrios agregó que "los trabajos se inician la primera semana de octubre y el proyecto en sí tendrá unos 50 días de duración a lo que se suma otro período donde deben hacerse terminaciones, perfilajes entre otros trabajos. Lo positivo es que se generan 100 puestos de trabajo entre directos e indirectos, personal básico, jerárquico y de la misma zona".

Barrios explicó que en materia de exploración -la etapa que genera el mayor movimiento y generación de puestos de empleo- "no hay más nada en el norte. Tecpetrol (área Campo Durán) está haciendo un trabajo de work over (mantenimiento de pozo) para el que contratará a (la empresa local) Perterser. Ahí serán unos 90 días de trabajo. No quiero anticipar nada pero es probable que ese mismo equipo pase a otra operadora pero tenemos que esperar. En lo que hace a Pan American Energy no se anunciaron nuevos proyec tos".