Caída de Los Pumas, que ya piensan en Salta

Los All Blacks no le dieron ni siquiera a Los Pumas ni siquiera la posibilidad de ilusionarse con el triunfo en la quinta fecha del Rugby Championship. Nueva Zelanda se mostró muy superior al seleccionado argentino al imponerse 35 a 17 en cancha de Vélez, triunfo que le sirvió para coronarse campeón del torneo por sexta vez en siete ediciones.

El capítulo contra los hombres de negro ya quedó atrás y ahora se escribirá lo que será la presentación de Los Pumas en Salta frente a Australia el próximo sábado en el estadio Padre Ernesto Martearena; el partido contra los Wallabies se jugará desde las 19.40 y marcará el cierre del Rugby Championship.

Los salteños y todos los fanáticos del rugby que llegarán desde el norte argentino irán al Martearena con la ilusión de que el cierre sea con triunfo argentino y con la posibilidad de ver en cancha algunos minutos a Diego Fortuny, jugador de Universitario RC. El seleccionado que dirige Mario Ledesma arribará mañana (en horario a definir) a nuestra ciudad y entrenará en cancha del Jockey Club.

El apertura Nicolás Sánchez puso los tres primeros puntos del partido a los cinco minutos del primer tiempo; ese breve lapso le favoreció al equipo local y nada más. Dos minutos después llegó el primer try de Ioane para los All Blacks y repitieron otras dos veces para irse al descanso 21 a 3.

Argentina reaccionó en el complemento; el ingreso del medioscrum Tomás Cubelli terminó siendo fundamental puesto que anotó el primer try de Los Pumas y asistió a Emiliano Bofelli para el segundo. Con 20 minutos por jugar hubo una leve esperanza de seguir achicando la diferencia, pero todo se convirtió en imposible cuando Lienert-Brown sumó el quinto try para los All Blacks.

Los oceánicos cumplieron con el pronóstico, lograron su sexta corona y demostraron porque son el mejore equipo del mundo. A Los Pumas les queda ahora la posibilidad de sumar su tercer triunfo en el competencia frente a los australianos, que ayer volvieron a perder esta vez contra Sudáfrica por 23 a 12. Salta ya vio a ganar a Los Pumas y espera que esa acción se repita.

La síntesis

ARGENTINA 17 N. ZELANDA 35

N. T. Chaparro K. Tu’inukuafe

A. Creevy C. Taylor

R. Herrera O. Tuungafasi

G. Petti S. Whitelock

T. Lavanini S. Barrett

P. Matera S. Frizell

M. Kremer S. Cane

J. O. Desio A. Savea

G. Bertranou TJ Perenara

N. Sánchez B. Barrett

M. Moroni R. Ioane

B. Ezcurra S. B. Williams

J. de la Fuente R. Crotty

B. Delguy W. Naholo

E. Bofelli B. Smith

DT: M. Ledesma DT: S. Hansen

Tantos. PT: 5’ penal de Sánchez (A); 7’ try de Ioane conversión de B. Barrett (NZ); 17’ try de Naholo conversión de Barrett (NZ); 21’ try de Ionae conversión de Barrett (NZ). Parcial: Argentina 3 - N. Zelanda 21. Tantos. ST: 11’ try de Tuipulot conversión de Barrett (NZ); 18’ try de Cubelli conversión de Sánchez (A); 27’ try de Bofelli conversión de Sánchez (A); 32’ try de Brown conversión de Mo’unga (NZ).



Estadio: Vélez Sarsfield.

Árbitro: Mathieu Raynal.

Las posiciones

Equipo PJ PG PE PP B Pts

N. Zelanda 5 4 0 1 5 21

Sudáfrica 5 3 0 2 2 14

Argentina 5 2 0 3 0 8

Australia 5 1 0 4 1 5

Los resultados

Sudáfrica 23 - Australia 12

Argentina 17 - N. Zelanda 35

Próxima fecha (6ª)

Sudáfrica vs. N. Zelanda

Argentina vs. Australia

Los campeones

Año Selección

2012 Nueva Zelanda

2013 Nueva Zelanda

2014 Nueva Zelanda

2015 Australia

2016 Nueva Zelanda

2017 Nueva Zelanda

2018 Nueva Zelanda