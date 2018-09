Se definió el equipo argentino de Copa Davis para enfrentar a Colombia

Diego Schwartzman, Guido Pella, Horacio Zeballos y Máximo González fueron elegido este lunes para integrar el equipo de Copa Davis que enfrentará a Colombia entre el 14 y 16 de septiembre en San Juan, por la serie play-off del Grupo Mundial. El anuncio fue realizado en el Cenard por los capitanes Gastón Gaudio -quien se sentará en la silla durante los partidos-, Guillermo Coria y Guillermo Cañas, quien no estuvo presente, al igual que Gustavo Marcaccio, otro de los integrantes del equipo.

Schwartzman, 13 del ranking mundial, será el líder del equipo albiceleste, mientras que Pella -66°- lo acompañará seguramente en el single. En tanto, el zurdo marplatense Horacio Zeballos y Machi González son los dos mejores doblistas argentinos de la actualidad, ubicados en el puesto 32 y 53 del ranking de esa modalidad, respectivamente. Lo particular es que ninguno de los cuatro jugadores convocados, en su actuación por Copa Davis, tiene un récord positivo, contabilizando single y dobles. En ese sentido, Schwartzman tiene tres victorias y cuatro derrotas, Pella cuatro y cinco, Zeballos cinco y cinco, y González cero y dos.

“Con los jugadores hablamos por whatsapp porque estuvieron en el US Open y no tuvimos mucho tiempo para vernos. Willy Cañas estuvo con ellos allá. Entre nosotros estamos todo el tiempo hablando porque tenemos que tomar muchas decisiones más allá de los jugadores y con Marcaccio, que es el más ordenado de todos y una especie de coordinador”, explicó Gaudio. Argentina y Colombia jugarán la serie play-off del Grupo Mundial de la Copa Davis entre el 14 y el 16 de septiembre en el estadio Aldo Cantoni.

El equipo albiceleste viene de vencer a Chile por 3 a 2 en segunda ronda de la Zona Americana I, al tiempo que Colombia se clasificó a esta instancia luego de superar a Brasil por idéntico resultado, en Barranquilla. Los representativos de ambos países se enfrentaron en dos oportunidades, en 1998 en Buenos Aires y en el 2000 en Bogotá, con victorias del equipo argentino.

Igualmente, a partir de la reestructuración del formato de la Copa Davis desde la próxima temporada, Argentina ya tiene su lugar asegurado -por ranking- en la principal instancia. En la semana 5 de la temporada 2019, luego del Abierto de Australia, será uno de los 24 equipos que disputarán los cruces eliminatorios con un formato parecido al actual: mano a mano y con localías.

Lo importante es que en caso de ganarle a Colombia la serie de Playoff será uno de los cabezas de serie y enfrentará a uno de los doce equipos no preclasificados. Incluso, en caso de perder en ese cruce en febrero, siempre quedará la esperanza de ser uno de los dos equipos invitados a la ronda final, que se realizaría en Lille (Francia) o Madrid (España). Pero esa será otra historia.