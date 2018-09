Abigail Cardozo es número uno a nivel nacional

Una salteña está haciendo historia en el karate nacional y va en busca de más en un deporte que demanda mucha dedicación y gastos que afronta para estar presente en cada torneo.

Abigail Cardozo, de 18 años, ya es la Nº 1 del ranking nacional Under 21 tras ganar su último torneo en Mendoza, sueña con ganar más torneos y representar a la selección argentina.

“Comencé a los 10 años a practicar karate y fue impulso mío, mi mamá practicaba y de curiosa iba a verla. Un día dije probemos y desde ahí no paré de entrenar y hace tres años que me dedico a la competencia”.

Abigal tiene a su madre, Patricia Bitriaga, quien es profesora de karate y además es árbitro nacional. Su padre, Jorge Cardozo, también practicó la disciplina y sin lugar a dudas que los valores fueron muy bien transmitidos.

“Mi primer certamen fue a las 12 años un Torneo Provincial en el Complejo Nicolás Vitale donde terminé primera”, recordó Abigail, quien cada vez que tiene que competir fuera de Salta o incluso fuera del país, debe costearse sus gastos junto a su familia.

“Fuimos a Bolivia a disputar el Panamericano, finalicé quinta. Para el viaje a Mendoza nos ayudaron con dos pasajes y ahora se vienen otros torneos en Mar del Plata, Tucumán, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires. Sería importante recibir una ayuda para solventar gastos sobre todo los de traslado que es lo que más cuesta”.

Cardozo entrena de lunes a sábados en la Sociedad Española y tiene como profesor a Rolando Caliva y a Matías Pedroza como preparador físico.

“Soy una agradecida a mis profesores que ven el esfuerzo que hago, le debo todo a mis papás que me ayudan a viajar ya que de sus bolsillos sale para pagar todos los gastos”.

Pensando en sus próximos desafío, la joven karateca apuntó a defender lo que logró con tanto esfuerzo: “En los compromisos que se vienen debo mantener y defender mi primer puesto en el ranking nacional. Eso me dará la posibilidad de competir en tornenos internacionales e integrar el equipo de la selección nacional”.

Por último, contando sus próximo objetivos personales y deportivos, Abigail comentó: “Sigo en la secundaria, estoy en quinto año y el año que viene quiero estudiar Kinesiología y Fisioterapia en la Católica. Quiero tener mi escuela, mis alumnos y transmitirles lo que yo aprendí en las competencias. Quiero decir, yo pude, sin importar el colegio y las dificultades económicas que se presentan. El karate se volvió mi estilo de vida, no me veo haciendo otra cosa que practicando karate, cuando compito demuestro quién soy y lo defiendo a muerte”.

A sus 18 años, Abigail Cardozo cuenta con un gran potencial y tendrá varios años más para seguir defendiendo su primer puesto en la categoría Under 21. Su sueño de integrar la Selección nacional de karate la hace esforzarse el doble en cada entrenamiento, pero lo más importante es que está siendo ejemplo para muchos chicos que buscan en el deporte una manera de crecer en la vida.